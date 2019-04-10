陸總理首訪克羅埃西亞　李克強籲加強發展戰略政策對接

▲克羅埃西亞「杜布羅夫尼克古城區」。（圖／易遊網提供）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國務院總理李克強於當地時間9日晚間抵達札格瑞布機場，對克羅埃西亞進行正式訪問，並將赴杜伯尼克（Dubrovnik）出席第八次中國－中東歐國家領導人（16+1）會晤，訪問期間，李克強將和克國總理進行會談，並見證雙方多個領域合作文件的簽署，以及分別會見總統和議長。

克羅埃西亞共和國（Republika Hrvatska）位於中歐、地中海和巴爾幹半島交會處，領土面積為56,538平方公里，並於亞得里亞海沿岸擁有超過1000座島嶼，大陸與克國於1992年5月13日建交。

《新華社》報導，李克強表示，這是兩國建交以來，中國大陸國務院總理首次訪克。中克傳統友誼深厚，雙邊關係在相互尊重、平等互利的基礎上健康穩定發展，各領域合作持續取得重要突破，為雙方帶來了實實在在的利益，「我期待通過此訪鞏固中克傳統友誼，增進政治互信，加強兩國發展戰略和政策對接，拓展深化雙邊互利合作，推動中克全面合作夥伴關係邁向新的更高水平。」

關於中國－中東歐國家領導人（16+1）會晤，李克強則指出，此次會晤以「構建開放、創新、夥伴之橋」為主題，中方期待同16國一道，秉持平等協商、互利互惠、開放包容、務實創新的原則，將「16+1合作」打造成「一帶一路」倡議與亞歐互聯互通戰略對接的重要平台，為促進中國同中東歐國家關係發展和歐洲一體化進程注入新動力。

出席「16+1」領導人會晤期間，李克強將同16國領導人共同規劃未來務實合作、見證合作文件簽署、會見記者，出席「16+1合作」第九屆經貿論壇、教育合作交流展、中小企業對接會和「16+1全球夥伴中心」揭牌儀式。此外，李克強還將同與會的中東歐國家領導人舉行雙邊會見。