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李克強會比利時總理米歇爾　盼推動中比合作夥伴關係

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▲李克強,比利時總理。（圖／翻攝自新華社）

▲李克強會見比利時總理。（圖／翻攝自新華社）

大陸中心／綜合報導

大陸國務院總理李克強於當地時間9日上午，在布魯塞爾埃格蒙特宮會見比利時總理米歇爾（Charles Michel）。對於當前中比關係，李克強表示中方願擴大從比利時進口適合中國市場需求、高附加值的產品，歡迎比方參加第二屆中國國際進口博覽會。米歇爾回應稱，願與中方進一步加強對話溝通，深化貿易、農業、船舶等領域務實合作。

▲李克強,比利時總理。（圖／翻攝自中國政府網）

▲比利時總理米歇爾（左）與大陸國務院總理李克強（右）握手致意。（圖／翻攝自中國政府網）

據新華社報導，李克強表示，中方願與比方秉持開放務實、開拓創新精神，加強各領域合作，密切在國際地區問題上溝通協調，落實好雙方達成的一系列共識，推動中比全方位友好合作夥伴關係取得新的發展。

李克強還說，中方願擴大從比利時進口適合中國市場需求、高附加值的產品，歡迎比方參加第二屆中國國際進口博覽會，「我們願同比方落實好第三方市場合作諒解備忘錄，推進雙方在非洲的合作。」

▲李克強,比利時總理。（圖／翻攝自中國政府網）

▲李克強在布魯塞爾埃格蒙特宮會見比利時總理米歇爾。（圖／翻攝自中國政府網）

李克強指出，「我此次來訪將舉行第二十一次中國－－歐盟領導人會晤。中比關係是中國同歐盟關係重要組成部分。中方願意看到一個團結、繁榮、一體化進程不斷推進的歐洲，願擴大同歐洲的雙向開放，共同維護自由貿易」。他也強調，期待比方為促進中歐關係發展繼續發揮積極作用。

比利時總理米歇爾表示，比利時高度重視對華關係，願與中方進一步加強對話溝通，深化貿易、農業、船舶等領域務實合作。米歇爾也預祝歐盟－－中國領導人會晤取得成功，共同維護多邊主義，促進歐中貿易發展，實現互利共贏。

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關鍵字：李克強,訪歐,比利時,總理,米歇爾,中比關係

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