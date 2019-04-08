李克強德媒發署名文章　盼中歐「開放合作互利共贏」

▲第21次中歐峰會4月9日在比利時首都布魯塞爾登場。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

大陸國務院總理李克強今（8）日啟程訪問歐洲，將在布魯塞爾歐盟總部出席中歐峰會。李克強選擇在出訪前，於德國《商報》發表署名文章，盼中歐開放合作互利共贏。他在文中強調，「中國開放的大門不會關上，只會越開越大，無論形勢如何變化，我們對歐洲未來的發展和中歐合作的深化充滿信心。」

李克強在出訪前夕，於德國《商報》發表的這篇署名文章題為《開放合作互利共贏》。文章提到，「這次中歐領導人會晤期間，雙方將圍繞加快中歐投資協定談判（BIT）的時間表和路線圖積極對錶，共同推動中歐地理標誌協定談判取得顯著進展，舉行第四次中歐創新合作對話。」李克強也說，中方願同歐方在維護氣候變化巴黎協定、推進可持續發展等廣泛領域繼續展開合作。

▲大陸國務院總理李克強8日啟程訪歐。（資料照／記者曾俊豪攝）

李克強在文中表示，「中國開放的大門不會關上，只會越開越大。越來越多的歐洲企業正在成為中國新一輪改革開放舉措的受益者。」他也稱，中歐既是互利共贏的經貿合作夥伴，也是維護世界和平穩定的同行者，「中方高度重視中歐關係，視歐洲為世界的重要一極，始終堅定支持歐洲一體化進程，希望看到一個團結、繁榮的歐洲。」

由於中歐所處地域不同，歷史文化、社會制度和發展道路各異，李克強表示，在一些問題上有不同觀點乃至分歧都是正常的。他也強調，「我們希望推動『一帶一路』倡議同歐盟發展戰略更好對接，共商共建共享，更好實現共同發展。」

李克強說，這次中歐領導人會晤之後，他還要訪問克羅地亞並出席第八次中國—中東歐國家領導人會晤。他強調，「16+1合作」是跨區域的務實合作平台，與自由貿易和全球化的方向是一致的，「16+1合作」堅持在中歐關係和歐盟法律法規框架下進行，有利於促進歐盟的均衡發展，也有利於歐盟的團結，是中歐關係的有益補充。

李克強在文末表示，「歐洲有句諺語，一個人努力是加法，共同努力是乘法。世界發展潮流要求我們敞開胸懷，攜手努力，與時代同行，促開放合作，謀互利共贏，為雙方人民帶來更多福祉，為推動世界和平、穩定與發展作出更大貢獻。」