習近平、李克強相繼訪歐　傳與「中美經貿談判」有關

▲習近平與李克強相繼訪歐。（合成圖／路透社、記者曾俊豪攝）

大陸中心／綜合報導

大陸國家主席習近平在3月下旬展開2019年首次歐洲計劃，到訪義大利、摩洛哥及法國。繼習近平訪歐後，大陸國務院總理李克強也在8日啟程訪問歐洲，外界好奇是否有美國因素介入，以及會不會與中美經貿談判有關。大陸外交部發言人陸慷今天回應表示，「我看不出來其中有什麼必然的聯繫」。

大陸外交部今天舉行例行記者會，有記者問及「李克強總理已啟程訪問歐洲，3 月習近平主席也剛剛訪問歐洲。中國領導人兩個月內先後訪歐，頻次超過以往。你能否告訴我原因？這是否與中美經貿磋商有關？」

▲第21次中歐峰會4月9日在比利時首都布魯塞爾登場。（圖／路透社）

對此，大陸外交部發言人陸慷在回答媒體提問時表示，「習近平主席今年的首訪目的地是義大利、摩納哥和法國。李克強總理此次訪歐，是出席中國──歐盟領導人會晤和中國──中東歐國家領導人會晤，以及對克羅埃西亞進行正式訪問。歐洲是世界上的一支重要力量，也一直是中國外交的重點方向，中國加強同歐洲的關係，既符合中方意願，也符合歐方意願。」

陸慷強調，如果中歐雙方在維護多邊主義和維護以規則為基礎的世界貿易體系方面達成的重要共識，能夠對國際社會產生更大的帶動作用，我相信包括日本在內的所有國家都是歡迎的。

▲大陸外交部發言人陸慷。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

對於媒體問及中歐加強關係「是不是與其他方面有關」，陸慷在會上提到，「我看不出來其中有什麼必然的聯繫，中國發展同世界各國的友好關係一直是我們的願望，相信各方也都支持和歡迎。」

據了解，此訪視李克強今年首次出訪，是繼大陸國家習近平3月下旬對義大利、摩洛哥和法國進行國是訪問後，中歐之間又一次重要高層交往，體現了中國外交對歐洲方向的高度重視。