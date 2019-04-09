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抵達比利時　李克強：推動中歐投資協議取得「實質性進展」

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▲▼歐洲聯盟（EU）峰會2019年3月21日於比利時首都布魯塞爾登場。（圖／路透）

▲中歐峰會4月9日於比利時首都布魯塞爾登場。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

中歐雙方討論後，大陸國務院總理李克強在當地時間8日抵達比利時布魯塞爾國際機場，與歐盟領導人進行第21次中國—歐盟領導人會議。李克強表示，希望雙方秉持互相尊重、協商合作與互利共贏的精神，深入探討共同關係的問題，並交換雙邊實務合作上的意見，推動中歐投資協議取得「實質性的進展」。

李克強提到，中方願與歐方加強國際事務方面的協調合作，共同維護多邊主義與自由貿易，提升中歐關係的全球性與戰略性。他說明，中國始終支持歐洲一體化的過程，希望歐盟團結壯大，在國際事務中能發揮更重要的作用。據了解，此次還有李克強夫人程虹、外交部長王毅、全國政協副主席何立峰等人陪同出訪。

在布魯塞爾期間，李克強將與歐盟執行委員會（European Commission）主席容克（Jean-Claude Juncker）及歐洲理事會（European Council）主席圖斯克（Donald Tusk）進行會談。

▼ 李克強訪歐前曾在德國《商報》發表文章 。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼ 大陸國務院總理李克強 。（圖／記者曾俊豪攝）

李克強在出訪前，曾在德國《商報》上發表署名文章，盼中歐開放合作互利共贏。他在文中強調，「中國開放的大門不會關上，只會越開越大，無論形勢如何變化，我們對歐洲未來的發展和中歐合作的深化充滿信心。」

據《金融時報》報導，歐盟貿易專員塞西莉亞·馬爾姆斯特倫（Cecilia Malmström）表示，歐盟不會利用懲罰性關稅「試圖迫使」中國坐到談判桌前，但對於中國「補貼國有企業」的行為也感到憤怒。

她說明，為達成談判，中歐已經進行五年的努力，卻沒能以「應有的速度」向前推進，「已經談判很長的時間，我們原本希望中國更開放，也就此交換了提議，雖然有向前邁步，但收效甚微。」

據了解，歐盟日前草擬的中歐峰會聯合公報中提到，希望能在2019年夏季前，與中國在「系列優先市場准入壁壘及營商者面臨的要求」上達成共識。

▼李克強這次出訪將與歐盟主席會面。（圖／路透）

▲▼歐洲旗,歐盟,歐洲聯盟,歐洲國旗。（圖／路透）

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關鍵字：李克強,中歐峰會,歐盟,歐盟執行委員會,European Commission,容克,Jean-Claude Juncker

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