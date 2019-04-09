李克強再降進口稅促消費　涵蓋藥品、奶粉、家電今上路

▲大陸透過降低稅率，擴大進口、刺激消費。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

經大陸國務院批准，國務院關稅稅則委員會8日公布，將調整兩個稅目類別的進境物品進口稅（行郵稅），分別從現行的15%、25%，調降為13%、20%，自今日起實施，旨在擴大進口、刺激消費。

根據規定，本次大陸下調多項民生消費品的稅率，包含嬰兒奶粉等食品、手機和數字照相機等信息技術產品的行郵稅率從15%下調為13%；紡織品、箱包、鞋靴、家電、攝影（像）設備等物品的行郵稅率從25%下調至20%。

▲大陸國務院總理李克強今年多次強調，要推動大規模的減稅降費。（圖／記者曾俊豪攝）

除此之外，對藥品的稅目規範，也將註釋修改為，對國家規定減按3%徵收進口環節增值稅的進口藥品（目前包括抗癌藥和罕見病藥），按照貨物稅率徵稅。

也就是說，大陸對藥品的稅率減徵，已經在今天開始，從原先的進口抗癌藥品擴大為進口藥品。

事實上，日前大陸國務院總理李克強已在月初的常務會議上，宣告本次的降稅措施，強調會讓人民「很有感」。因此分析人士也解讀，官方此舉旨在促進擴大進口和消費，更好地滿足人民群眾消費升級的需求。

值得注意的是，這是大陸近半年來，第二度調降行郵稅。2018年11月1日，大陸將進境物品進口稅率由15％、30％、60％三檔分別調整為15％、25％、50％，降稅物品涉及260個稅號，占稅號總數（373個）中的69.7％，並將藥品項目納入稅目1號範圍中。