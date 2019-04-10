柯文哲10日奔議會施政報告　藍綠轟無心市政擬杯葛

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

參與大甲媽遶境的台北市長柯文哲，因為遶境正值議會開議，10日將北上赴議會進行施政報告，藍、綠黨團都預告杯葛，民進黨黨團總召張茂楠指出，柯文哲之前因為杜鵑花案遭到刪減預算，對民進黨議員許淑華秋後算帳、爆粗口，應該先道歉，不道歉就不讓他上台。

柯文哲為了參加媽祖繞境而請假，引起藍綠議員不滿痛批不尊重議會，早早就揚言要杯葛，張茂楠形容，在施政報告前一天參與媽祖遶境，就好比說要連考了卻還在外遊蕩，好像心不在市政，是在選總統，讓人感覺輕佻、不重視。

張茂楠表示，柯文哲現在已經第二任，民進黨團現在已經把自己的定位跟角色作為「準在野黨」，不再有執政聯盟的幻想與氛圍，該監督就監督、該質詢就質詢，「沒有護航的成分或必要」；大巨蛋、環南市場、雙子星、公宅、社會住宅等議題都會是質詢重點。

日前柯文哲因為杜鵑花案聽聞許淑華就怒飆髒話，張茂楠說，柯文哲已經剝奪議員的監督權，已經三讀通過的案子，竟對提案人秋後算帳、媒體放話，並用不雅言詞對提案刪減預算的議員人身攻擊，非常不適格，市長不應該剝奪、打壓，「不能我沒有支持你就譙我、幹我，這個相當不民主，開民主倒車。」

「為什麼這麼粗暴演出，來傷及、踐踏議會的尊嚴。」張茂楠並預告，會當場要求柯文哲對事情要提出看法，並要求他提出道歉，不道歉就不讓他上台，這個是對議會與議事的尊重。

國民黨方面，國民黨團副主委李芳儒表示，首先柯文哲無心市政、想總統位子，另一方面則是北市空屋率多，經濟沒有搞好，會以「無心市政」和「殭屍經濟」這兩個大方向作為重點，基本上會有杯葛，但是沒有太大動作。

國民黨議員游淑慧也酸說，要杯葛、要質詢柯文哲「基本上都是空的、是虛的」，她也開玩笑說，找他來質詢不如點名副市長，因為所有柯文哲講的承諾或施政報告都要正式放棄選總統或是落選才會兌現，對台北市民或議會來說都不公平、不尊重。

時代力量黨團總召李穎孟表示，因為有蠻多問題想問的，擔心杯葛反而會拖延到時間，沒有達到促進問政的目標，希望杯葛時間短一點，讓大家有時間質詢，才能釐清市政問題。