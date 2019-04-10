柯文哲施政報告首日　收到了行李箱、皇帝帽、痠痛藥布

▲市議員李明賢。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲連任後，10日首度進到議會進行施政報告以及備詢。由於柯文哲本周都在進行遶境活動，因此不少議員都針對此事質疑柯無心市政，對議會也不尊重，施政報告前紛紛提起權宜問題讓柯無法上台。

在柯文哲上台施政報告前，朝野議員紛紛提起權宜問題發言。國民黨議員陳重文批評，對這次市政府提出的施政報告內容相當失望，內容悖離民意，民眾關心的經濟議題，柯卻很少著墨，柯若真的想選總統，這樣的施政報告要怎麼說服大眾「柯要選總統」？

▲柯文哲施政報告與質詢及答覆。（圖／記者黃克翔攝）

陳重文還高舉「施政無能、市民無感」標語，強調韓國瑜都可以「救農民、拼經濟」，柯文哲卻市政都做不好，只顧著一日雙城、訪美、大甲媽遶境，都為了選總統。

最後，陳重文特別準備了代表總統大位的皇帝帽以及地方官烏紗帽給柯文哲，要求柯選擇並戴上，但柯僅笑笑看著兩頂帽子，摸摸看皇帝帽的材質，並未戴上。

▲陳重文送上烏紗帽與皇帝帽。（圖／記者陳家祥攝）

國民黨議員汪志冰提問，現在到底是在質詢市長還是總統？要柯文哲在市長、總統候選人選一個。她質疑，施政報告要聽的是未來市長對市政的擘畫，可是現在坐在這裡的市長，身上都還有去南部瘋媽祖遶境的汗水味，過2天又要下南部，質疑很荒謬。最後要求柯文哲表態清楚，究竟要做市長還是總統候選人。

▲台北市議員王世堅。（圖／記者黃克翔攝）

而國民黨議員李明賢則送上藥布給柯文哲，接著話鋒一轉說，痛批台北市政壞了了，不是貼藥布就能挽救；李也質疑，柯上任100天在市府的時間有幾天？是否對台北市有心？

民進黨議員王世堅更送上一個行李箱，怒嗆柯文哲如果無心市政，就做個了斷打包走人；如果要留任市長，就心無旁鶩專心市政，「要參選總統就不要牽拖，打包走人！」