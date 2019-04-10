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柯文哲比照韓國瑜見劉結一？　李文輝來台研商雙城論壇引關注

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▲台北市長柯文哲預計7、8月前往上海參加雙城論壇，是否會見國台辦主任劉結一，各方高度關注。（合成圖）

▲台北市長柯文哲預計7、8月前往上海參加雙城論壇，是否會見國台辦主任劉結一，引發關注。（合成圖）

記者蔡浩祥／台北報導

上海市台辦主任李文輝一行人10日抵台，預計明天前往台北市政府研商今年夏天在上海舉辦的雙城論壇。據透露，前年在上海舉辦的雙城論壇，台北市長柯文哲曾與時任國台辦主任張志軍相見歡，此次前往上海是否會有比照高雄市長韓國瑜會見國台辦主任劉結一的規格，已成各方關注焦點。

高雄市長韓國瑜日前出訪港澳深廈，高規格會見港澳中聯辦高層、特首，前往深圳、廈門時，還見到市委書記與國台辦主任劉結一。據了解，柯文哲預計七、八月期間率團前往上海參加雙城論壇，市府方面已發送邀請函給上海，而李文輝一行預計11日前往北市府研商論壇舉辦細節。

每年由台北、上海輪流作東的雙城論壇已行之有年，論壇的討論議題除了既有的青年交流，今年還包括電競、電商、物流等。

為深化與台北市的交流，李文輝3月初在國台辦旗下官網「中國台灣網」刊登署名文章，表示將深化滬台全方位交流，探索海峽兩岸融合發展新路，包含邀請數千台灣基層民眾來滬參訪、維護台商投資權益等。

李文輝在文中也呼應中共總書記習近平提出的「新四通」，指要切實拿出繡花的功夫在「新」上動腦筋、做文章。要破除壁壘，在經貿合作暢通、行業標準共通上創新有為，在兩岸經貿合作領域做到應通盡通、能通都通。此外，他還強調，要增進台胞的獲得感，進一步放大「31條惠台措施」的效應，並研究推出更多惠台利民的政策措施。

由於柯文哲迄今仍未就是否投入2020總統大選正面表態，此次前往上海參加雙城論壇前後，是否會有近一步動作，已經引起兩岸事務人士關切。另外，柯文哲這一次會不會像韓國瑜訪陸一樣，跟劉結一來場「柯劉會」，也是李文輝一行人此次來台受到矚目的話題之一。

▲高雄市長韓國瑜會見國台辦主任劉結一。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲高雄市長韓國瑜日前在深圳會見國台辦主任劉結一。（圖／記者吳亦靖攝）

 

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