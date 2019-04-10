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多次爆粗口挨酸「全台最沒水準」　柯P：對個人行為表達歉意

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▲▼柯文哲施政報告與質詢及答覆-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲施政報告與質詢及答覆。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前出席陽明山花季活動時，脫口用國罵飆了民進黨議員許淑華；10日柯文哲到議會施政報告時，朝野議員不分黨派紛紛提出權宜問題，要求柯道歉否則不能上台報告。最後柯文哲表示，自己不會做跟議會公開對幹的事情，以後會更小心、言談間會更注意，「引起社會觀感不佳我要道歉，對我個人行為我表達歉意。」

議員簡舒培發言時表示，任何議員都可能刪減預算，都是本於職權進行監督，但柯市長聽到當時公園處長黃立遠報告時，說杜鵑花長不好是因為許淑華刪了200萬的政治操作，「如果這200萬一樣給，杜鵑花一樣會長得好？如果一樣200萬給了杜鵑花一樣長不好，跟議員刪預算什麼關係？」，質疑市長為什麼因為這樣的話，就罵國罵污辱議員？這是對全台北市所有議員的羞辱。

議員阮昭雄也要求柯文哲，要對許淑華道歉，議員監督市政是基本，沒想到陽明山花季杜鵑花開得不好柯竟然認為是政治操作，還罵國罵，花開不好應該要責成相關單位，而不是辱罵議員。

「這預算議會沒有表決，是用合議制。」簡舒培說，柯文哲罵這國罵，是罵所有台北市議員。這問題如果議會沒有一個立場，代表未來只要嚴格監督讓市長不滿意，就會被罵國罵，這是應該的嗎？這是對女性議員極大的羞辱，而且這不是第一次。

▲▼柯文哲施政報告與質詢及答覆-羅智強。（圖／記者黃克翔攝）

▲羅智強。（圖／記者黃克翔攝）

不只民進黨，連國民黨議員也要求柯文哲道歉。徐弘庭質疑，什麼樣的人會針對議會、針對議員行使他的職責罵國罵，然後接下來跑到美國去跟大家講說負面的力量沒有辦法讓國家偉大？這不叫噁心虛偽什麼叫噁心虛偽？

游淑慧也說，既然柯文哲市長要道歉，過去失言也不只一樁，建議在從大甲媽祖遶境回來、稱要「洗掉傲慢洗掉偏見」的時候，一併道歉，「過去你曾罵人家白癡、罵網友王八蛋、罵郝市長死一死，希望你一併道歉。」

羅智強則要求柯文哲上台時對許淑華議員鞠躬道歉，還幫柯文哲回顧過去失言風波，「有人質疑你器官捐贈的問題你不高興，你爆粗口；有人拱你上台跳舞，你不高興，你也爆粗口；網友在你臉書留言妳不高興，你也罵王八蛋；你也罵郝市長，甚至市府團隊有樣學樣，大巨蛋案都可以加台詞罵國罵，是你柯文哲的風格。」

「包括我2013年對市政提出建議，結果媒體問你，你一句哪個混蛋提出來的。」羅智強說，當有人罵你混蛋的時候你非常不高興，你旁邊的發言團隊猛力砲轟，可是你有想過，你罵別人混蛋，被你罵的人的心情？所以今天豈止是對許淑華道歉，請你對所有被你罵的人道歉，外界評價柯文哲的政績有沒有大家心知肚明，但我保證你是全台灣最沒有水準的市長。

最後，柯文哲表示，自己已經我擔任過一任市長，對議會的職權應該要了解，強調自己不會公開跟議會對幹，「我不敢」，未來會更小心、言談間會更注意。柯說，被錄到就是不對，「引起社會觀感不佳我要道歉，對我個人行為我表達歉意。」

值得一提的是，柯文哲語畢，羅智強接著嗆，「那罵郝龍斌要不要道歉？2013年罵我混蛋要不要道歉？」，柯說，「你6年後還要計較？」；柯表示，口舌之爭對國家真的沒有幫忙，一度說「願意對過去言語有不當的地方對社會道歉」，但議員仍不滿，最後柯才改口，會跟大家道歉。
 

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市

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