許淑華爆料求官、耍官威　北市新工處長否認

▲柯文哲施政報告與質詢及答覆。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前出席陽明山花季活動時，脫口用國罵飆了民進黨議員許淑華；10日柯文哲到議會施政報告時，朝野議員不分黨派紛紛提出權宜問題，要求柯道歉否則不能上台報告。隨後在答詢時，許淑華再提此議題，還爆料新工處長黃立遠要求官位；對此，黃立遠受訪時則全盤否認議員指控。

柯文哲2月出席陽明山花季活動，在步行到活動會場時與，與時任公園處長、現新工處長黃立遠談話被攝影機拍下，2人談及杜鵑花種植情形，黃指預算被許淑華反對，引來柯爆粗口回應。事後柯表示，話說出口也不能怎樣，如今官員當得沒有尊嚴，說實話還要道歉，「好可憐」。

許淑華10日下午出席市政總質詢時表示，柯文哲當時會爆粗口，是因接受到不實訊息。接著許淑華還爆料，黃立遠根本就是要求官位，當時黃參加新工處長遴選時，還跟柯報告，自己是博士，自覺比遴選上局長的林志峯更優秀，更適合擔任局長。

此外，許淑華還爆料黃立遠耍官威，只有科長層級的人可以進到辦公室內報告，等於要9職等以上的官員才可以見到黃；此外，處長辦公室內的文具、家具等都要換新，甚至還把公務車當私家車用。



柯文哲聽聞後，稱辦公室是不是被裝設竊聽器，要不怎麼會流出這樣的說法；至於是否有把公務車當私家車，這部分會要求調查。而黃立遠受訪時則全盤否認議員指控，強調議員提的都不是事實，絕對沒有求官位和把公務車當成私家車等狀況。