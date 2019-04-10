李文輝11日上午拜會柯文哲　討論雙城論壇細節

▲柯文哲施政報告與質詢及答覆。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台北、上海雙城論壇照慣例每年在暑假左右舉辦，上海市台辦主任李文輝10日上午抵台，預計停留3天，11日將到北市府拜會市長柯文哲討論雙城論壇事宜。柯文哲備詢被問到此事時也證實，明天上午會和李文輝碰面，討論雙城論壇細節，但內容還要談定後才會公布。據市府指出，兩人將於明早10點於北市府碰面。

柯文哲10日下午到市議會進行施政報告備答詢，時代力量議員林亮君質詢時問到，李文輝何時入北市府商談？柯說，雙城論壇要辦哪些項目，雙方還要談，所以明天早上李文輝會到市政府；至於雙城論舉辦時間點是否落在7、8月之間？柯說，這不是單一邊可以決定，李文輝也只是傳話回去。

至於本次論壇是否別再使用帶有統戰意義的字詞？柯文哲說，雙城論壇其實還是限縮在城市交流層面；至於是否再提「兩岸一家親」？柯說，這是底線，但會跟陸方表明清楚，雙城論壇是兩岸兩城市的交流。

另外，社民黨議員苗博雅則問到，李文輝來台要見幾次面？柯文哲說，11日早上會在市府會面，細節後續秘書處會跟上海方繼續討論，像是分論壇等細節應該是局處會跟他對。

而苗博雅接著拿出「柯P認同卡」，詢問柯其上的公開透明原則，是否適用於台北市跟中國大陸各城市的交流？如果是的話，是否可以請市長把會面行程上網公開、會議紀錄公開？對此，柯文哲僅答說，行程都有紀錄、都會上網登錄。

至於跟中共官方行程事先登錄會後記錄公開？是否可以適用？一旁的市府祕書長張哲揚說，協商過程是不公開的，待確定後行程才會公開。

