怕酒測不過關用「明星花露水」漱口...結果連員警都嚇到！

▲桃園市劉姓男子去年5月因酒後發生車禍被帶回派出所偵訊，在警方要求酒測前異想天開在男廁以明星花露水漱口，未料酒測值卻超標。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市58歲劉姓男子去年5月間在中壢區開車發生車禍，因出事前有喝過啤酒，劉男擔心酒測可能無法過關，回派出所後員警進行酒測，竟以男廁內明星花露水漱口企圖躲過酒測，酒測結果居然測出每公升0.41毫克，連員警都嚇了一跳；桃園地檢署查出，明星花露水酒精成份高達70%，但劉男經抽血酒測換算則未超標，桃檢偵查終結予以不起訴處分。

檢警指出，58歲的劉姓男子去年5月20日早上11時多開車經過中壢區公所附近的慈惠三街與其他車輛發生擦撞車禍，員警當時處理時沒有發現劉男身上有酒味，當時將2位當事人都帶回派出所處理。

劉男因當天上午有喝一點啤酒，擔心酒測可能過不了關，到派出所後員警進行酒測，劉男酒測前跑去男廁，因男廁放有明星花露水，劉男異想天開拿來漱口，想以芳香的明星花露水漱口應會降低酒測值，未料漱口後酒測結果居然高達每公升0.41毫克明顯超標，劉男再向員警反應要到醫院抽血，最後換算呼氣值僅每公升0.05毫克符合規定。

劉男雖然還是被依公共危險罪嫌移送偵辦，但承辦員警在偵訊時也作證指稱，依劉男外觀判斷沒有飲酒反應，帶他回所內上廁所後就聞到有明星花露水味道，酒測值測出數值偏高，覺得劉男應不至於有此數值，劉男坦承有拿花露水漱口，員警也同意劉男提議去醫院抽血檢測。

桃檢則認為，劉男酒測測出0.41，但抽血換算僅0.05，兩者測驗前後不到1小時，派出所男廁所確有明星花露水，檢測酒精含量達70%，劉男所述辯詞可容採信，偵結予以不起訴處分。

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