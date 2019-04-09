闖慈湖陵寢對蔣公靈柩潑漆　11名獨派青年判拘役

▲11位獨派青年於去年228當天在桃園市大溪區蔣公陵寢潑漆案，桃園地院9日下午宣判55天至59天不等拘役。（圖／示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

11名獨派青年於去年228闖入桃園市大溪區慈湖陵寢，以紅色油漆潑灑蔣公靈柩案，經過院檢一年多偵查審理，桃園地院9日下午宣判，分別依毀損、妨判公務罪，判處11人拘役55到59天，此外，侮辱墳墓、紀念碑部分因不構成侮辱要件，11人均獲判無罪；其中羅姓男子母親對判決結果表示不意外，會與律師討論後再決定是否上訴。

11名獨派青年包括為32歲李姓男子、37歲陳姓男子、21歲莊姓男子、23歲郭姓男子、21歲郭姓女子、21歲羅姓男子、24歲楊姓男子、24歲周姓男子、30歲王姓男子、22歲張姓女子與20歲邱姓男子，其中，李、陳2名男子被依毀損罪判拘役59天，莊男、郭男、郭女、羅男、周男、王男、張女、邱男拘役55天，楊男依妨害公務罪判處59天。

桃園地院9日下午4時宣判時，11人都未到庭聽判，僅有羅男媽媽到庭聆聽，對判決結，她表示不意外但難以接受，判決結果會由孩子與律師討論再決定是否上訴，她不會干涉，基本上兒子已成年，她站在支持的立場。

法官指出，11人潑漆行為對社會秩序與財產法益造成危害，已與憲法保障言論自由意旨不符比例，逕自訴諸不法破壞法治，審理結果分別判處55到59天不等拘役。

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