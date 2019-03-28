中壢段男子臥軌遭莒光號輾斃　台鐵延遲近2小時恢復雙線通行

▲台鐵中壢段普義平交道28日下午發生男子闖越平交道遭莒光號輾斃意外，台鐵臨時以單線雙向接駁方式載運旅客。（圖／台鐵局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

台鐵中壢至內壢段普義平交道，28日下午4時12分發生男子闖越平交道遭北上莒光號輾斃意外，徐姓列車司機指出，列車距離平交道前約100公尺處突然看見男子闖越後躺臥在鐵軌上，根本來不及剎車；意外發生後，台鐵一度以單線雙線接駁方式載運旅客，鐵路警察與台鐵人員處理至6時左右才恢復正常行駛，至於男子年籍資料與臥軌原因正調查中。

一名年約50餘歲男子在下午4時12分左右，闖入普義平交道遭由潮州開往花蓮第562次莒光號列車輾過當場慘死，男子血肉橫飛至鐵軌百餘公尺兩側，也嚇壞等候列車通過行人與機車族。

▲台鐵中壢段普義平交道28日下午發生男子闖越平交道遭莒光號輾斃意外，該平交道平日人車流量非常大。（圖／記者沈繼昌攝）

意外發生後，鐵路警察與消防局人員趕往現場處理，第562次莒光號改由1228次莒光號接駁，該列車直到5時33分始放行，警消人員於5時40分起封鎖西正線蒐證調查，並沿線撿拾男子屍塊，約6時10分左右恢復雙線正常通行。

▲台鐵中壢段普義平交道28日下午發生男子闖越平交道遭莒光號輾斃意外現場。（圖／記者沈繼昌攝）

據普義平交道附近居民說，闖越平交道的男子常常在附近走來走去，應該是附近租屋的中年男子，年齡約50歲上下，看到人都會打招呼，有目擊者發現男子在平交道旁徘徊，見莒光號要經過突然衝入軌道躺下，莒光號根本來不及閃避直接輾過，現場尖叫聲四起，也嚇壞路過等候人車。

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