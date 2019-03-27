中壢鬧區摩鐵深夜槍響　男太陽穴挨轟「一槍斃命」

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區一家汽車旅館26日驚傳爆擊案，年約30歲陳姓男子頭部中彈躺在臥房內，身旁留有1把改造手槍與1發彈殼，警方據報調閱旅館監視器畫面，初步確認僅陳男1人在房內，身旁也未留遺書，陳男家屬不清楚最近交友狀況，也不知道最近行蹤，警方研判死因應為自戕，詳細自戕原因還需調查。

這家位於中壢區鬧區的汽車旅館，26日下午傳出槍響，旅館人員發現敲門均無回應，打開門房後看見陳男倒臥血泊中，趕緊通知警方與消防人員處理，消防人員第一時間將陳男送醫，但因右側太陽穴近距離中彈，經急救後還是宣告不治。

▲桃園市中壢區26日下午驚爆陳姓男子在汽車旅館舉槍朝太陽穴開槍，警方調閱旅館監視器發現無人員進出，研判應該是自戕案。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市中壢區26日下午驚傳男子在汽車旅館舉槍自戕案，中壢警方處理中。（圖／記者沈繼昌攝）

警方查出，陳姓男子年約30歲上下，無前科紀錄，當天進入旅館房間後，沒有再外出，警方調閱旅館監視畫面都只有陳男1個人，沒有其他人進出房間，現場遺留1把改造手槍與1發彈殼，陳男右側太陽穴有1個彈孔，研判是一槍斃命，現場未留下遺書，鑑識人員已對陳男手部採集檢體查明有無火藥反應，目前正調查槍枝來源與自戕原因。

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