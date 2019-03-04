菸盒藏毒被查獲怪「友人檢舉」　警：你神色慌張啦

▲桃園市警局龍潭分局員警巡邏時，察覺羅姓男子手握菸盒企圖閃躲，趨前盤查發現菸盒內有安非他命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局龍潭分局2名員警3日傍晚巡邏，察覺路旁羅姓男子刻意停下機車閃躲，趨前盤查時，羅姓男子緊握手中菸盒不斷發抖，打開菸盒發現藏有1小包安非他命，羅男直呼倒楣，認為「是被友人檢舉才會被逮」，員警則說是羅男神色慌張、企圖閃避才露餡被逮。

警方指出，龍潭派出所警員黃佳正、羅駿騰2人巡邏，行經龍潭區中興路，路旁發現40歲羅姓男子刻意將機車停放路旁且發動未熄火，男子下車後企圖閃避，2名員警趨前盤查。

▲龍潭分局員警巡邏時，在羅姓男子菸盒起出安非他命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警原以為羅男可能有酒駕才刻意騎往路旁規避盤查，羅男卻出現神色慌張，手中緊握身上帶有毒品心虛發抖，但握著手中菸盒不放，員警察覺菸盒露出夾鏈袋，在菸盒裡查獲二級毒品安非他命1小包，毛重0.45公克，當場人贓俱獲。羅男直喊倒楣：「毒品都已放香菸盒藏著，竟還被警方查獲，是否被不講義氣友人檢舉才被逮？」員警依毒品罪嫌將羅姓男子移送法辦。

龍潭分局分局長郭森永說：為嚴密維護轄區治安，查緝打擊各類犯罪，特別縝密加強威力掃蕩勤務，掃蕩毒品維護社會治安。

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