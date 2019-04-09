4歲童便褲子遭罰站45分鐘　家長怒告幼教師妨害自由

▲桃園市中壢區某私立幼兒園陳姓幼兒園老師，去年10月因男童便在褲子上，陳女令男童在教室外罰站45分鐘，還要求男童向全班道歉，家長獲悉後憤而提告。上圖為示意照。（圖／CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

去年10月間，桃園市中壢區某私立幼兒園一名男童午睡時便便在褲子上，陳姓幼教老師發現後要求男童自行清理，還令男童在教室外罰站45分鐘並向全班鞠躬道歉，家長事後怒告陳女妨害自由；桃檢調閱幼兒園監視錄影帶，查出確有罰站情事，但陳女未有任何強暴、脅迫手段，難以認定構成強制罪，偵查終結予以不起訴處分。

就讀中壢區某私立幼兒園的4歲男童，去年10月22日下午3時許因午睡時便便在褲子上傳出異味，起床後陳姓女老師要男童自行清理褲子上糞便，然後令男童在教室外罰站，還要求向全班鞠躬道歉，男童在教室外罰站45分鐘之久，男童返家後告訴媽媽，媽媽質疑陳女觸犯強制罪憤而提告。

檢警調閱該幼兒園監視器，男童確有在教室門口罰站45分鐘，期間女老師並未對男童有任何強暴、脅迫行為。徐姓園長也作證，男童因便便在褲子上，女老師曾要求罰站，後來要男童進教室，但男童好像在看操場上其他幼兒玩樂，所以沒有返回教室；陳姓女老師否認有強制犯行，她聲稱曾向男童說可以自由活動，但男童可能沒聽到，事後她也未注意男童，但保證沒有對男童有任何強暴脅迫手段。

桃檢指出，男童確有罰站事實，但陳姓女老師沒有強暴、脅迫行為，女老師工作本身即有輔導或管教學生，惟管教方法並無犯罪之故意，未逾社會相當性之範圍，復查無其他證據足認女老師有何犯行，終結依法予以不起訴。

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