男詐騙200多萬挨告　住進知名酒店繼續白吃白喝14萬

▲一名陳姓男子以需錢孔急、買餐券變現、投資股票、地下期貨，詐騙多名被害人損失約200萬元，並冒用被害人名義投宿台南知名酒店，台南地檢署依詐欺等罪嫌起訴。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

一名陳姓男子詐騙成性，以需錢孔急、買餐券變現、投資股票、地下期貨，詐騙多名被害人損失約200萬元，並冒用洪姓被害人名義投宿台南知名酒店，積欠住宿、餐飲及SPA等共計14萬多元，台南地檢署偵結，檢察官依詐欺等罪嫌起訴。

起訴書指出，被告陳姓男子2015年12月間，在網路聊天室網站上結識陳姓被害人後，即以胞弟因需款孔急，但因其帳戶 遭限制轉帳，無法匯款云云，而向陳借款3000元匯至陳嫌指定之帳戶內；陳嫌再以可信用卡刷卡購得「夏慕尼餐廳」餐券、電腦，交予其變賣換得現金周轉，日後再返還刷卡之款項，騙被害人刷卡買「夏慕尼餐廳」5萬 6650元餐券及3萬多元電腦後交予陳嫌，共騙近10萬元。

2016年2月間，透過LINE通訊軟體 結識廖姓被害人後，即向廖謊稱投資地下股票騙近24萬元；同年12月間某日，利用通訊軟體LINE結識鄭姓被害人，並向鄭訛稱離婚後願包養，可代為投資地下期貨云云，致鄭陷於錯誤，匯款約148萬元陳嫌向他人借用的銀行帳號；同年8月、11月間，透過LINE通訊軟體結識莊姓、洪姓被害人，謊稱要投資地下期貨，騙洪14萬餘元、莊7萬元。

陳嫌因案遭通緝，為圖免真實身分被查知，於2017年1月7日，先向洪姓被害人佯稱自己之證件遺失，但當天須入住台南市一家知名酒店，騙洪被害人為陳嫌辦理入住手續，並由陳嫌自行支付2日住宿費用，而後陳嫌冒用偽造洪姓被害人名義繼續住宿及於該飯店內消費，使該酒店陷於錯誤，持續提供住宿、餐飲及SPA等共計14萬1461元金額之服務。

檢察官認為陳嫌對陳姓被害人詐欺行為，係於不同時間，以相異之虛構事由詐騙告訴人基於個別犯意實施詐欺犯行，請分論併罰；被告對於告訴人廖、洪及莊係分別以同一虛構之投資事由詐騙款項得手，其對於各告訴人間所施用之詐術有時空與手段上之密接性，應認係基於同一詐欺犯意反覆接續為之，應屬接續犯，請各論以一罪；陳嫌基於同一偽造文書及詐取酒店服務之犯意，在密接之時空下行使偽造私文書及詐欺得利之犯行，應認屬接續之一行為觸犯數罪名之想像競合犯，請從一重之詐欺得利罪嫌論處。