租屋糾紛「逼吞2子彈再餵毒」　加護病房躺1月「半身癱」

▲▼牛男被朱男等人押走後，以毆打、逼吞2顆子彈、強逼吸毒等方式凌虐，在加護病房躺1個多月撿回小命後下半身癱瘓。（圖／資料照／東森新聞，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名36歲朱姓男子2018年4月間懷疑遭牛姓男子詐騙數萬元，又因為租屋和對方發生衝突，竟夥同曾、周、張等人將牛男擄走拘禁，再用棍棒痛毆，逼迫對方吞下2顆鋁製子彈與毒品，牛男重度昏迷，心肌梗塞在加護病房躺1個多月後下半身癱瘓。新竹地方法院將朱男等4人依殺人未遂等罪判處6年不等有期徒刑。

判決書指出，朱男夥同曾、周、張等3人透過臉書，以租屋名義將牛姓男子約外出，並趁機將他擄到新竹縣寶山一處倉庫拘禁，期間拳打腳踢，還用棍棒伺候，再逼迫對方吞下2顆鋁製子彈；發現對方奄奄一息後，用手銬將牛反銬，逼迫吸食安非他命，只要他反抗就是一陣毒打，最後迫使牛男吸食10分鐘的安毒。

牛男被凌虐後，當天凌晨4、5點不斷嘔吐，甚至疑似心臟負荷不了不停發抖，因此頭部被蓋衣物緊急送回住家，再由家人送醫急救；經診斷後，他除了有毒藥物反應，同時陷入重度昏迷。最後，因心肌梗塞在加護病房躺了1個多月，僥倖救回一命，不過已經造成了下半身癱瘓情形，住進療養院。

法官認為朱男、曾男及周男3人所為的妨害自由、傷害、餵食道具子彈及強暴脅迫使牛男吸食毒品，造成牛男身體蒙受嚴重損害，張男也有妨害牛男行動自由的行為，4人也都坦承犯案，並表示願與牛男和解，有的已支付部分款項，因此將朱男、曾男與周男依殺人未遂、妨害自由等罪，分別判刑6年、2年9個月及4年8個月；張男則依妨害自由判刑5個月，得易科罰金。