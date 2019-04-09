運勢差？Seafood說「找人集資當錢母」　資深神棍又詐財

▲吳男一下說自己是師父，一下又說有認識的密宗師父，和咖啡店老闆娘串通，於店內找人攀談假投資詐財。（圖／資料照）



記者楊佩琪／台北報導

自稱有「天眼通」、「靈動」能替人消災解厄的吳姓男子，被控向一陳姓女子謊稱，有密宗老師幫他開壇補運，但需「找5個運勢很強的人集資當錢母」，陳女若肯幫忙，每月可得1成獲利，期滿拿回本金。陳女因此陸續交付122萬多元，沒想到吳男根本是赫赫有名「資深神棍」，連前中國小姐凌蕙蕙也騙過。台北地方法院日前針對陳女部分判決，將吳男依詐欺取財罪判處1年4個月有期徒刑。

2017年10月，當時52歲吳姓男子被控與咖啡店老闆娘合作，在店內由吳找人攀談，並宣稱自己是密宗大師，可以發功改善運勢，而改運後，只要找5個運勢很強的人集資投資，就可以獲利。

警方獲報後逮人，清查至少5人受害，不法所得超過千萬，但進一步追查，發現吳男根本是行騙超過22年的慣犯，被害人多到數不清，就連前中國小姐凌蕙蕙也受害，被騙至少810多萬元。

其中一名陳姓女子指控吳男於2017年5月間，在咖啡店內向她搭訕聊天，吳男提到自己因為近2年來運勢很差，但有密宗老師幫忙設壇，要求他，需要找5個運勢很強的人幫忙補運，補運的方式就是，請這5人集資當錢母，而投資的錢每月可收到1成紅利，為期1年，期滿歸還本金。

陳女聽吳男說得天花亂墜信以為真，分別於同年5月至7月間，以10萬到40萬不等金額，將錢交給吳姓男子，估算一共122萬多元，吳男並當場簽立本票及保管條。但投資期滿，陳女卻拿不回本金，吳男也連繫不上，氣得報警提告。

法官認為，吳男近年光判刑確定的案件就不少，都為詐欺取財，前科累累，此次被害人遭詐金額高達122萬多元，損失不輕，吳男也未與被害人和解或取得原諒，雖承諾分期賠償全部款項，卻一再拖延，僅償還67萬多元，因此判決吳男1年4個月有期徒刑。

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