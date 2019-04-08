15分鐘一場燈光秀！夜訪野柳女王頭超夯　入園門票再加碼

▲晚上的女王頭格外有情調。（資料圖／記者季相儒攝）

記者胡順惠／台北報導

去年首次推出「野柳石光‧夜訪女王」立刻秒殺，超過300萬以上遊客入園觀賞，今年門票特別加碼至每日700張、2場音樂會，從4月19日開始至4月28日，只要1000元即可觀看音樂會，還送價值200元的觀光護照；夜訪女王門票則為200元，則是送50元的觀光護照，裡面有各式住宿泡湯折價券。交通部觀光局副局長張錫聰表示，今年是小鎮旅遊，一起用聽、視覺來趟真正的春遊。

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▲「野柳石光‧夜訪女王」記者會。（圖／交通部觀光局提供）

「野柳是許多攝影家必造訪的景點，現在連夜間都能造訪女王！」張錫聰指出，女王音樂會加碼2場，可開放1200位民眾入場，去年也有邀到知名卡司，像是張正傑等人到場，再搭配弦外之音音樂團、風之香頌管弦樂團，呈現獨一無二的女王音樂會。

據了解，今年同時擴大岩石光影區域規劃「俏皮公主」、「女王頭」、「儷影湖」三大燈區，4月19日、4月21至26日、4月28日，18時30分至21時，每15分鐘一場燈光秀。

張錫聰還說，今年是小鎮旅遊，強調體驗觀光，邀請大家一起來萬里，以聽覺、視覺享受萬里野柳。據了解，只要購買音樂會或夜訪女王門票，即送觀光護照，裡面有門票、住宿、泡湯等折價卷，還有交通接駁，更可以參加抽獎摸彩。凡購買音樂會門票1000元，送價值200元觀光護照；購買夜訪女王門票200元，送價值50元觀光護照。

▲台灣觀光超級任務組組長「喔熊Oh bear」也到場助場。（圖／記者胡順惠攝，下同）

觀光局副局長林崇智也說，野柳是北海岸閃耀的珍珠，提供夜間的活動場所，晚上呈現不一樣的景色。野柳時光的10個最佳體驗區，包含第一觀景台、俏皮公主前平台、第二景觀台、女王頭步道、無障礙坡道、海角一號休息站、儷影湖前步道。

女王音樂會場次

4/20（六）

張正傑＆弦外之音

許雙亮＆風之香頌管弦樂團

萬芳

4/27（六）

張正傑＆弦外之音

許雙亮＆風之香頌管弦樂團

許景淳

▲野柳時光的10個最佳體驗。