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林佳龍曝交部規劃國道基金出資1.6億　補助國5雪隧添購消防車

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▲▼交通部規劃從國道基金出資1.6億，補助國5雪隧添購消防車。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

▲交通部規劃從國道基金出資1.6億，補助國5雪隧添購消防車等救災車輛、設備。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

國道5號的雪山隧道從2006年通車至今已經將近13年，消防設備亟需更新，以盡快提升防救災的能量。交通部長林佳龍指出，交通部責無旁貸，已規劃從國道基金出資1.6億，補助隧道兩端消防分隊購買「CAFS系統水箱消防車」等救災車輛、設備。

雪隧長達12.9公里，是全世界規模最大的雙孔隧道群，也是全球排名第9長的隧道。林佳龍在臉書發文指出，我們要確保隧道安全，避免意外發生，但也必須用最謹慎的態度做好事故發生、緊急救護的整備。

立法院的吳琪銘委員和陳歐珀委員，為新北市和宜蘭縣的消防設備更新已經請命多時，交通部責無旁貸，已規劃從國道基金出資1.6億，補助隧道兩端消防分隊購買「CAFS系統水箱消防車」等救災車輛、設備。

▲▼交通部規劃從國道基金出資1.6億，補助國5雪隧添購消防車。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

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▲新型車輛控制火勢只要11秒，大幅縮短消防員暴露濃煙與高溫的時間。（圖／翻攝自林佳龍FB粉絲專頁）

林佳龍說，這種新型車輛控制火勢只要11秒，傳統車輛則需50秒，在分秒必爭的救援現場，可大幅縮短消防員暴露濃煙與高溫的時間。

補助計畫待行政院核定後，將由新北市與宜蘭縣消防局分年提送經費需求，由中央來補助地方政府強化消防能量，攜手維護國道安全。

【雪隧行駛需知】
①打開收音機FM頻道
②大客車限行外側車道
③保持車距小型車50公尺車距、大客車100公尺以上
④如隧道內車速低於20公里，所有車輛仍應保持20公尺以上安全距離

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關鍵字：國道5號,國5,交通部,林佳龍,消防車,雪隧

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