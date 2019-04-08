霧鎖金門千人困機場！　航港局急派快輪「8hrs送回台中港」

▲清明收假遇到濃霧攪局，25架班機停飛，只要花1000元就能搭快艇提早回台灣。（圖／航港局提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

今（8）日是清明連假後的首日上班日，不過金門尚義機場受濃霧影響，從下午3時便關場，總共取消25架次航班，超過2000名旅客無法返台。交通部航港局晚間緊急調派金門快輪協助疏散，希望讓登記搭船的220名旅客，都能在9日16時左右抵達台中港。

受滯留旅客塞爆金門機場，不過據航空氣象預報，明（9）日吹南風仍受濃霧影響，適航時間僅有幾小時，恐怕無法將滯留旅客輸送完畢。航港局表示，專船預計9日凌晨0時由台中港發航，上午8時抵達金門港料羅港區，再將旅客運回台中港。

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▲許多民眾被滯留在機場，無法即時趕回工作崗位。

航港局指出，金門每年霧季期間常因濃霧致使機場暫時關閉飛機無法起降，必要時會積極啟動海運備援任務，9日旅客抵達台中港後，已預先協調業者調派接駁車，可再將旅客依需求送往高鐵烏日站、台鐵臺中站、朝馬轉運站及台中機場等地轉乘。

航港局表示，金門快輪可搭乘401名旅客，歡迎有需要的旅客赴金門航空站聯合補位櫃臺登記繳費後搭乘，船票金額成人新台幣1000元，3歲以上未滿12歲兒童、65歲以上年長者、身心障礙者及其陪伴者1人等船票500元，未滿3歲兒童酌收保險費用100元。

▲旅客只要到聯合補位櫃臺登記，繳費後就可以搭乘。