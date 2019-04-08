休旅車國道「連12擦撞」都沒翻！　駕駛被擋下滿臉血無意識

地方中心／台中報導

國道一號南下路段7日中午發生車禍事故，一輛黑色休旅車擦撞12次分隔島，幸好都很驚險沒有翻車，但也讓後方駕駛捏一把冷汗，趕緊報警。警方表示，黃姓駕駛被發現時頭有受傷，至於詳細車禍發生原因還有待釐清。

▲後方車子差點就撞上去。（圖／翻攝自職業聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團，下同）



▲休旅車又飄移到慢車道。



從畫面中可以看見，黑色箱型車搖搖晃晃，從快車道一路晃到慢車道，接著又從慢車道快速切回快車道，連續與至少3台車擦身而過，相當驚險；後來還擦撞了中央分隔島，瞬間發出「唰」的摩擦聲、火花，但車輛卻始終沒有停下來，仍保持速度前進。國道警察接獲報案後，在后里地磅站攔下他。

▲擦撞冒白煙。



警方調查，休旅車駕駛是黃姓男子（50歲），頭部受傷、滿臉血，事發當下疑似意識模糊，回答問題也都語無倫次，目前住院觀察中；初步研判，沒有毒駕、酒駕情事，待他恢復狀態後會再繼續釐清車禍原因。

許多網友看完影片後紛紛表示，「呃，這是車廠安排的高速公路碰撞實測嗎」、「光看影片，我心臟都快跳出來了，一路拍的你，心臟一定比我強」、「到底在開三小」。

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