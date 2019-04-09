宿舍定時斷電女大生「忘了關吹風機」　火燒書桌賠1萬元

▲大同大學德惠宿舍，在2018年間，因女學生使用吹風機不當引起失火意外。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

大同大學2018年間發生一起女生宿舍失火意外，陳姓女大生在房內使用吹風機到一半斷電，忘了關掉吹風機也沒有拔插頭，等到清晨5點多恢復供電，吹風機在書桌上運轉加熱引發火勢，所幸陳女即時滅火，事後並賠償價值1萬元的書桌，校方也表明不追究，台北地檢署9日處分不起訴陳女所涉失火燒燬他物罪。

大同大學為了節約能源，對宿舍進行用電管制，到了深夜會自動斷電，清晨再恢復供電，事發時，剛上大一的陳女在2018年10月25日凌晨，在德惠宿舍用吹風機吹頭髮到凌晨2點，宿舍統一斷電，陳女沒在意，把吹風機放在書桌上，就跟同寢的2名室友聊天去了。

▲校方把吹風機釀災事件做成案例，向學生宣導用電安全。（圖／記者劉昌松翻攝）

等到當天清晨5點，宿舍恢復供電，吹風機開始運轉，熱風不斷對著木製書桌桌面猛吹，沒多久引發火勢，陳女發現後趕緊拿房門口的滅火器滅火，火勢並未擴大。

雖然校方表明不追究陳女責任，並把這次事件當成宣導案例，公告在學校官網上，提醒其他學生注意用電安全，但陳女仍因失火燒燬他人物品罪嫌，遭檢警偵辦，陳女坦承疏忽，並賠償宿舍書桌，檢察官偵查後處分不起訴。

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