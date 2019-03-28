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影／漢服+圍棋+竹枝　湖北4男大生把宿舍改造成古風小屋

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記者馬叔安／綜合報導

湖北武漢紡織大學4名男大生，由於都喜歡古典風格，花了兩個週末的時間，把他們的宿舍寢室打造成古色古香的「竹林小屋」，4人並且穿著漢服，在宿舍中吹笛、下圍棋或是搖著摺扇讀線裝書。他們說，現在周圍他們寢室的人，都會進來看一看。

▲武漢紡織大學4名男大生把宿舍改造成古風。（圖／翻攝自《梨視頻》）

▲武漢紡織大學4名男大生把宿舍改造成古風。（圖／翻攝自《梨視頻》）

在曝光的影片中可以看到，宿舍寢室的門口不僅有兩盞紅色燈籠，門框上方還以古典書法題上「竹林小屋」字樣，寢室內有許多竹枝、水墨風畫作和竹簾等古典元素，4名男大生分列寢室兩旁，身穿漢服，鳴笛弈棋。

其中一名男生陶晟說，「因為我們寢室的人都比較喜歡古風，又對我們的居住環境要求有點高，覺得我們寢室弄地好看一點，也會住得賞心悅目一點。」

▲武漢紡織大學4名男大生把宿舍改造成古風。（圖／翻攝自《梨視頻》）

▲寢室中有竹枝和簾子等古典元素。（圖／翻攝自《梨視頻》）

據了解，4人會選擇竹子做為改造的主題，是因為竹子感覺更親近自然，在寢室中能聞到樹葉、蘆葦草的味道。而為了進行改造，他們平均一人出了人民幣200元（約新台幣917元），總共的經費不到人民幣800元（約新台幣3600元）。

▲武漢紡織大學4名男大生把宿舍改造成古風。（圖／翻攝自《梨視頻》）

▲武漢紡織大學4名男大生把宿舍改造成古風。（圖／翻攝自《梨視頻》）

「改造宿舍是每個大學生的權利」，4人中有人認為，最喜歡的就是「我們是一個整體，沒有哪點特別突出，每一個元素都在它應有的位子上。」

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關鍵字：武漢紡織大學,宿舍,古風,陶晟

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