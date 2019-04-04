「哄睡神器」一關掉寶寶就哭　她崩潰喊：是想逼死媽媽嗎？

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對於夫妻而言，迎接孩子到來是一件相當幸福的事，但初為人父、人母的新手爸媽，時常會被照顧孩子的細節殺個措手不及。一名新手媽媽在臉書上發文，表示家中的吹風機快被操死了，原因竟是寶寶非要吹風機哄睡，「沒有熟睡以後關掉會立刻哭」，讓她超崩潰，直呼「是想逼死媽媽嗎？」

▲哄睡神器？寶寶睡覺非「它」不可。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

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一名新手媽媽在臉書社團「爆怨公社」發文，家中的吹風機被寶寶給霸佔，感覺快被操死了！她表示，孩子一定要聽吹風機的聲音入眠，如果沒有等到孩子熟睡就關掉會立刻轉醒大哭，可說是屢試不爽，讓媽媽超無奈，「睡覺就睡覺，為什麼妳非得吹風機哄睡不行呢」。

她哀怨地說到，除此之外，寶寶還非得要聽真的吹風機聲音才買單，上網找吹風機聲音來播放還會被打槍，「這麼小就出頭就那麼多，每天都在想各種方法哄睡...目前吹風機成功率有75%，已經想了不知道幾百種哄睡方法了，是想逼死媽媽嗎？」

PO文曝光後，引起不少媽媽共鳴熱烈討論，「我女兒也會看我吹頭髮看到睡著」、「我兒子也要聽吹風機，我用app還可以定時XD」、「我女兒是要聽除濕機的聲音」、「這對孩子是哄睡，對媽來說真的折磨，媽媽只想安靜一下」、「我女兒是要塑膠袋..一直揉到睡著而且要揉很大力」、「只好多買2支吹風機了」。

許多網友則建議，可下載白噪音的app播放聲音給孩子聽，但原PO無奈表示，「我有載app她不買單」；也有網友好心提醒，「請注意安全，過熱不是斷電就是走火」。

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