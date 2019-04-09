「有沒有比前男友大」　女控乾哥性侵又傳「I LOVE YOU」

▲蘇男被控性欽剛失戀的乾妹。（示意圖／CFP）

記者劉昌松／台北報導

台北蘇姓男子被控在住處性侵剛和男友分手的乾妹，還問乾妹「生殖器有沒有比前男友大」，乾妹事後提告，但台北地院審理發現，事發隔天，蘇男傳訊給回家的乾妹「早點睡啊」，乾妹回傳「晚安」，還有「I LOVE YOU」貼圖，行為不像遭性侵被害人的情緒反應，因此在積極事證不足的情況下，判蘇男無罪。

▲乾妹事後曾LINE友人述說遭蘇男性侵。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

蘇男被控在2018年2月25日晚間，在自己住處和乾妹，以及另外2名友人商談債務問題時，藉故支開友人，再強行脫去乾妹褲子，壓制在床上性侵得逞，事發後，乾妹自行返家，傳訊告訴友人經過，並說蘇男曾問她，「生殖器有沒有比前男友大」，乾妹不乾受辱，拿出沾有蘇男體液的衣物向警方提告。

蘇男強調2人因獨處時互相打鬧碰觸到彼此，乾妹先拍打他的下體，他回拍乾妹下體，之後雙方開始互相摟抱且親吻，自然而然發生性行為，但仍被檢察官根據鑑定結果以及乾妹友人的證詞起訴。

▲法院認為，乾妹事後還LINE「I LOVE YOU」貼圖給蘇男，行為不像一般性侵案受害人。（示意圖／免費圖庫pixabay）

法院調查，2人當時見面，起因於乾妹先用LINE跟蘇男提到與友人的債務問題，並說自己和男友分手了，蘇男說自己在住處，要乾妹「要就過來，現在或林晨（凌晨），妳自己選」，而事發隔天凌晨，乾妹自行返家後，蘇男傳訊給乾妹「早點睡啊」，乾妹沒過多久回「晚安」，之後又傳「I LOVE YOU」貼圖給蘇男。

判決認為，雖然乾妹事後曾傳LINE給友人表示遭「性侵」，但是用的文字沒有「悲傷、難過、害怕」或斥責蘇男的情緒反應，同時又維持與蘇男的互動，與一般性侵案被害人的反應不同，因無其他積極事證，因此判蘇男無罪。本案可上訴。

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