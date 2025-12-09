獨／聖石金業吸金百億規模超過im.B　刑事局大隊長罕見入群宣導

▲刑事局外觀。（圖／ 資料畫面）

記者張君豪／台北報導

台北地檢署指揮刑事局12月1日大規模搜索「聖石金業」公司，刑事局當天搜索負責人邱嬿妤及該公司執行長、總監、門市經理，以及前端黃金供應商、邱女丈夫蔡承翰，檢察官偵訊後認定聖石金業相關人涉犯銀行法吸金、詐欺涉案情節重大，裁定邱、蔡夫婦兩人各500萬元交保，並限制住居實施電子監控，幕後主嫌、前標準金商總經理邱薡宬則遭檢察官聲押禁見，法官裁定邱嫌違反期貨法入獄在監，限制他只能接見和辯護人及非涉案家屬。

檢警引用詐欺新制向法院申請查扣聖石金業名下金流、黃金現貨和勞斯萊斯、法拉利超跑近10億元資產。檢警行動前，已陸續接獲2-30名被害人報案，刑事局檢視相關事證後，發現聖石近期確實有無法出金履約情況，才報請北檢發動搜索、扣押財產行動。

不少投資人在聖石金業遭搜索後心急如焚，日前透過網路社群成立自「聖石吸金互助會」討論如何拿回資金。刑事局9日證實，經檢警努力行動後，投資聖石黃金契約民眾紛紛出面求助諮詢，這幾天接獲的報案數量及諮詢電話非常多，刑事局近期也透過內部公文通令全台警察機關，協助本案投資人報案提告。

刑事局清查、目前接獲聖石投資吸金案提告被害人數量已達百位數，經初步清查聖石售出的黃金投資契約超過上千份，金額超過百億以上。知情人士透露「聖石金業違法吸金規模，遠比當年的im.B吸金案嚴重」。

因此專案小組、刑事局偵二大隊大隊長李泱輯8日罕見加入「聖石吸金互助會」群組，呼籲被害民眾儘速出面報案、以維自身權益。刑事局表示：銀行法是特許行業，聖石金業未經許可經營類銀行業務向民眾集資，檢警依法追訴調查。

另外檢警清查發現，聖石金業以預售黃金方式推銷契約，但民眾付錢簽約後，根本未執行採購黃金保管，檢警掌握邱姓主嫌等人涉嫌掏空民眾投資現金挪為購買奢侈品、超跑豪車，本質上就是詐騙。此外，目前仍有大批金流遭隱匿有待追查，警方建議民眾報案提告以維自身權益。聖石金業吸金案被害人可撥打刑事局偵二大隊第一隊報案諮詢專線02-27677685洽詢。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產



獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙 檢扣勞斯萊斯近10億資產