　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／聖石金業吸金百億規模超過im.B　刑事局大隊長罕見入群宣導

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲刑事局外觀。（圖／ 資料畫面）

記者張君豪／台北報導

台北地檢署指揮刑事局12月1日大規模搜索「聖石金業」公司，刑事局當天搜索負責人邱嬿妤及該公司執行長、總監、門市經理，以及前端黃金供應商、邱女丈夫蔡承翰，檢察官偵訊後認定聖石金業相關人涉犯銀行法吸金、詐欺涉案情節重大，裁定邱、蔡夫婦兩人各500萬元交保，並限制住居實施電子監控，幕後主嫌、前標準金商總經理邱薡宬則遭檢察官聲押禁見，法官裁定邱嫌違反期貨法入獄在監，限制他只能接見和辯護人及非涉案家屬。

檢警引用詐欺新制向法院申請查扣聖石金業名下金流、黃金現貨和勞斯萊斯、法拉利超跑近10億元資產。檢警行動前，已陸續接獲2-30名被害人報案，刑事局檢視相關事證後，發現聖石近期確實有無法出金履約情況，才報請北檢發動搜索、扣押財產行動。

▲偵辦聖石金業吸金案的刑事局大隊長李泱輯侵入被害人互助會群組宣導。（圖／民眾提供）

不少投資人在聖石金業遭搜索後心急如焚，日前透過網路社群成立自「聖石吸金互助會」討論如何拿回資金。刑事局9日證實，經檢警努力行動後，投資聖石黃金契約民眾紛紛出面求助諮詢，這幾天接獲的報案數量及諮詢電話非常多，刑事局近期也透過內部公文通令全台警察機關，協助本案投資人報案提告

刑事局清查、目前接獲聖石投資吸金案提告被害人數量已達百位數，經初步清查聖石售出的黃金投資契約超過上千份，金額超過百億以上。知情人士透露「聖石金業違法吸金規模，遠比當年的im.B吸金案嚴重」。

▲偵辦聖石金業吸金案的刑事局大隊長李泱輯侵入被害人互助會群組宣導。（圖／民眾提供）

因此專案小組、刑事局偵二大隊大隊長李泱輯8日罕見加入「聖石吸金互助會」群組，呼籲被害民眾儘速出面報案、以維自身權益。刑事局表示：銀行法是特許行業，聖石金業未經許可經營類銀行業務向民眾集資，檢警依法追訴調查。

另外檢警清查發現，聖石金業以預售黃金方式推銷契約，但民眾付錢簽約後，根本未執行採購黃金保管，檢警掌握邱姓主嫌等人涉嫌掏空民眾投資現金挪為購買奢侈品、超跑豪車，本質上就是詐騙。此外，目前仍有大批金流遭隱匿有待追查，警方建議民眾報案提告以維自身權益。聖石金業吸金案被害人可撥打刑事局偵二大隊第一隊報案諮詢專線02-27677685洽詢。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「獎項給錯人」大出包！劉詩詩白鹿粉絲氣炸　愛奇藝道歉了
幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理
快訊／回應立委自肥條款　韓國瑜：任何修法都不該侵害國會助理權
獨／詐騙小咖變殺手！楊云豪成魔之路曝
李芷婷認愛新男友！　動念結婚
獨／逾200位助理連署撤立委自肥條款　韓國瑜今晚將正式回應　
誠品小型店全收攤　吳旻潔說原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南男魚塭作業跌3米深水池！哥目擊求援...命危搶救中

毒品氾濫！新北警抓毒駕查獲喪屍煙彈　再逮通緝犯唾液快篩陽

快訊／一日2命！高雄港外海再撈女浮屍　身分不明待查

獨／詐騙小咖變殺手！楊云豪成魔之路曝　個性冷靜連開16槍殺人

男童台東關山市場走失　原來是家族旅遊變「烏龍丟包」

桃園某國中生課堂上吸喪屍煙彈　啟動個案輔導+移送少年法院

快訊／2.2億籌到了！三地總裁鍾嘉村交保獲釋　須戴電子腳鐐8月

7山友登南投小出山迷路！警消摸黑搜尋8hrs　全員凌晨終獲救

獨／聖石金業吸金百億規模超過im.B　刑事局大隊長罕見入群宣導

衝浪客被捲外海沒力了！受困海上揮手求救　海巡聯手漁民救人

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／台南男魚塭作業跌3米深水池！哥目擊求援...命危搶救中

毒品氾濫！新北警抓毒駕查獲喪屍煙彈　再逮通緝犯唾液快篩陽

快訊／一日2命！高雄港外海再撈女浮屍　身分不明待查

獨／詐騙小咖變殺手！楊云豪成魔之路曝　個性冷靜連開16槍殺人

男童台東關山市場走失　原來是家族旅遊變「烏龍丟包」

桃園某國中生課堂上吸喪屍煙彈　啟動個案輔導+移送少年法院

快訊／2.2億籌到了！三地總裁鍾嘉村交保獲釋　須戴電子腳鐐8月

7山友登南投小出山迷路！警消摸黑搜尋8hrs　全員凌晨終獲救

獨／聖石金業吸金百億規模超過im.B　刑事局大隊長罕見入群宣導

衝浪客被捲外海沒力了！受困海上揮手求救　海巡聯手漁民救人

51歲玉女阮丹青「驚人狀態」曝光！　自爆遠距15年：求婚被拒絕

毛巾小鎮虎尾的節慶大秀　巾彩耕地藝術節登場

快訊／台南男魚塭作業跌3米深水池！哥目擊求援...命危搶救中

大咖韓星「曾合作趙震雄」親揭私下關係　來台拍戲現身西門町！

134萬輛機車族注意　未保強制險可處3千元罰鍰、註銷牌照

雲林夜光天使點燈14年　弱勢生寒夜裡的一碗熱食不間斷

薪資壓力升高　釀酒人送走守護神梅吉爾？美媒曝洋基、大都會詢價

隊友談和「全紅嬋與陳芋汐」友誼　她嘆：天才生在同時代就是悲劇

毒品氾濫！新北警抓毒駕查獲喪屍煙彈　再逮通緝犯唾液快篩陽

幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理撤簽

府中站商圈重慶路　深夜驚傳氣爆

社會熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

即／火燒知名石頭火鍋　停業裝修火煙狂竄

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

南迴搞軌主嫌輕生亡！雙胞胎繼承父債5千萬

4妹子酒後吵架　他見女友被推怒了

清潔工帶廢棄辦公椅回家　一二審全無罪

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴

台南狠父虐死2歲子　判刑18年定讞

南迴搞軌案主嫌出獄　鄰居盼勿再打擾

台北女租車暴衝撞停車場！柵欄、繳費機全毀

獨／李泰安變身老闆「工作滿滿」　徵人條件曝光

更多熱門

相關新聞

貴婦奈奈詐欺案　前男友父親不起訴

貴婦奈奈詐欺案　前男友父親不起訴

貴婦奈奈被控以投資醫美名義詐騙上億元，為了躲債，跟著前男友黃博健一家人先後逃亡加拿大遭通緝，其中黃博健的父親黃立雄去年返台歸案，台北地檢署調查黃立雄只是掛名診所院長，但只看婦產科門診，不管經營也沒接觸醫美事業，8日以罪嫌不足等理由處分不起訴黃立雄。

海削名流20億！高雄美魔女被通緝

海削名流20億！高雄美魔女被通緝

即／聖石金業董娘只是小咖　通緝犯哥操盤裁定還監

即／聖石金業董娘只是小咖　通緝犯哥操盤裁定還監

3詐欺犯搭機返松機　2人「在台遭通緝」送北檢發監

3詐欺犯搭機返松機　2人「在台遭通緝」送北檢發監

聖石金業主謀竟是董娘哥哥　北檢聲押禁見

聖石金業主謀竟是董娘哥哥　北檢聲押禁見

關鍵字：

刑事局偵二大隊吸金聖石金業

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面