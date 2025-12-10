仙塔律師急轉彎全認罪！黑心律師揭「2大原因」：當局者迷太天真

▲「仙塔律師」李宜諪涉替靈骨塔詐團主嫌洩密、洗錢，9日到台北地院第3度出庭，逆轉改口全部認罪。（圖／記者黃哲民攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

以「仙塔律師」之名經營社群的網紅律師李宜諪，被控替靈骨塔詐團主嫌吳芳儀向共犯透露偵查內容、轉達隱匿財產指令，涉犯洩密、洗錢等罪嫌，並被求刑1年。李宜諪9日第三度出庭，改口全部認罪。對此，網紅「黑心律師」楊律師分析，仙塔律師在第三度出庭時突然從強力否認到全面認罪的「180度大轉彎」，可能有兩大原因。

仙塔律師李宜諪因遭控向詐騙集團成員洩漏偵查內容、甚至轉達販售財物等指令，今年8月遭北檢以洩密與洗錢罪起訴。她前兩次出庭一路強調「無主觀犯意」、傳話屬正當辯護權，還指控檢方疲勞偵訊、偵查程序不當，並聲請法界學者鑑定，火力全開挑戰起訴內容。

不過，上次開庭時法官曾當庭提醒，一旦最終被認定有罪，「妳現在的答辯內容將不會從輕量刑」。該句話讓李宜諪神色大變，會後與律師討論許久。到了9日第三度開庭，她竟翻轉立場，換上新律師後直接對所有起訴內容全盤認罪，並願意繳回向共犯吳芳儀收取的律師費，以爭取《洗錢防制法》下的減刑可能。

對於這樣的變化，楊律師推測可能有兩種狀況：其一，法官已展現公開心證，明示或暗示不接受她原本的答辯邏輯，若堅持不認罪恐面臨加重量刑；其二，仙塔律師更換辯護律師後，新律師採取完全不同的策略，因此從「焦土戰」瞬間轉向全面認罪。

楊律師透露，早在數月前他便公開撰文提醒，這類案件「千萬不能硬拚無罪」，建議應在第一時間認罪、積極與被害人和解，提交調解筆錄與匯款紀錄，有機會爭取緩起訴或緩刑。他還坦言，曾出於好意將文章連結傳給仙塔律師，但對方似乎未採納。

他也直指，即便現在選擇「認賠殺出」仍比拚無罪好，但情況恐怕沒有想像中樂觀，因為仙塔律師先前不僅指控檢方誘導、質疑程序，還一路強攻偵查瑕疵，如今半途喊停、只願退回律師費，檢察官及法官是否仍願意從輕量刑，恐怕是未知數，「從她處理自己的刑案來看，就是當局者迷，整個過程太過樂觀天真。」

目前案件後續審理仍待公告。黑心律師直言，希望仙塔律師能確實調整策略，「只要過得了這一關，未來人生仍有希望」，但也不忘提醒，接下來還有許多「該做卻還沒做的事」必須補上，否則想爭取輕判仍充滿變數。