男童吃軟糖...吐出一根生鏽鐵釘！　母：看到快嚇死

▲一名女網友表示，日前買軟糖給小孩，沒想到孩子吃進去後吐出來一根生鏽的鐵釘。（圖／翻攝臉書爆料公社）

地方中心／綜合報導

一名女網友在臉書爆料公社貼文，她表示日前買了常見的軟糖給小孩，沒想到孩子吃進去後口感不對勁，吐出來看竟是一根生鏽的鐵釘，讓原PO嚇傻直呼「還好小孩沒有把它吞下肚！」，並呼籲各位家長，要注意給小孩吃的東西，網友也紛紛表示「太離譜了」。

該名女網友在臉書貼文，曬出幾張軟糖上有著生鏽鐵釘的照片，她表示當時買了常見的軟糖要給小孩吃，未料小孩「一口塞入嘴巴，後來口感覺得有硬體的東西」，立即將軟糖吐出，沒想到原PO驚見軟糖裡面竟藏著一根鐵釘，讓她表示，「看到都快嚇死了！」，所幸小孩還未將軟糖吞下肚，「還好小孩沒有把它吞下肚！還好沒事！（阿彌陀佛）不然可是出事了」。

▲▼男童吃軟糖發現口感怪異，竟吐出一根生鏽的鐵釘。（圖／翻攝臉書爆料公社，下同）

原PO指出，「原本以為單一包裝商品，是沒什麼問題的，所以拆掉包裝後，才給小孩自己食用」，沒想到卻發生恐怖的事情，「食品裡（軟糖）竟然藏著一根恐怖帶有點生鏽的鐵釘？」，讓她直呼「給小孩吃東西，真的不可掉以輕心！就算是獨立包裝的商品，也是不能大意！」並餘悸猶存的說「光想像就覺得可怕又恐怖！這可不能開玩笑啊！」、「這可怕的鐵釘？它的存在，是工廠製作時的問題，還是業者問題呢！」，最後她也提醒各位家長「小孩吃東西時，真的可要小心注意一點」。

▲軟糖內竟藏有生鏽的鐵釘。（圖／翻攝臉書爆料公社）

此文一曝光引發網友熱議，紛紛留言「扯爆」、「嚇死我了」、「夭壽喔」、「離譜至極」、「嚇死全國的人」、「不敢想像後果」、「啊娘喂，這讓小孩子吞下去可是會腸破孔啊」、「後果真的不堪設想」。

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