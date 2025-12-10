退休校長攀玉山殞命！領隊「疑休息2hrs才找人」　改列被告10萬交保

▲退休校長登玉山後四峰4天後尋獲，遺體吊掛下山。（圖／記者吳奕靖翻攝）

新北市62歲郭姓退休校長11月27日攀登玉山後四峰失聯，4天後遭山友在山路旁邊坡尋獲，但人已明顯死亡。而該團的蔡姓領隊疑似延遲2個小時才折返找人，錯失救人時機，橋頭地檢署9日傳喚蔡姓領隊等人說明，並將蔡男改列被告、以10萬元交保。

回顧整起案發經過，郭姓退休校長27日與6名團員攀登玉山後四峰時，在鹿山2.7公里處因不明原因失聯，團員發現後趕緊報案求助，搜救單位以空拍機、繩索下切等方式擴大搜尋未果。1日上午7時許，有山友在邊坡上發現郭男，但人已明顯死亡。搜救團隊3日將郭男遺體吊掛下山，並將人送往高雄市殯儀館。

▲妻子哀痛殯儀館認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）



事件曝光後，有山友在網路上爆料，郭男參加登山隊卻因體力不支被落單，領隊抵達後先在山屋休息2小時後，才在團員的提醒下回頭找人，被外界質疑領隊是否延誤搜救時機。

根據檢方調查，郭男並沒有迷路或是墜落山谷，而是被人發現陳屍在路旁草叢，蔡姓領隊等人疑似延遲2小時才折返找人，錯失救人時機，9日首度傳喚蔡男到案說明，訊後以10萬元金額交保候傳，並將蔡男改列被告。