社會 社會焦點 保障人權

退休校長攀玉山殞命！領隊「疑休息2hrs才找人」　改列被告10萬交保

▲▼回家了！退休校長登玉山後四峰4天後尋獲　遺體今吊掛下山。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲退休校長登玉山後四峰4天後尋獲，遺體吊掛下山。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱、戴若涵／高雄報導

新北市62歲郭姓退休校長11月27日攀登玉山後四峰失聯，4天後遭山友在山路旁邊坡尋獲，但人已明顯死亡。而該團的蔡姓領隊疑似延遲2個小時才折返找人，錯失救人時機，橋頭地檢署9日傳喚蔡姓領隊等人說明，並將蔡男改列被告、以10萬元交保。

回顧整起案發經過，郭姓退休校長27日與6名團員攀登玉山後四峰時，在鹿山2.7公里處因不明原因失聯，團員發現後趕緊報案求助，搜救單位以空拍機、繩索下切等方式擴大搜尋未果。1日上午7時許，有山友在邊坡上發現郭男，但人已明顯死亡。搜救團隊3日將郭男遺體吊掛下山，並將人送往高雄市殯儀館。

▲▼退休校長攀玉山殞命！今相驗查死因　妻子哀痛殯儀館認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲妻子哀痛殯儀館認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）

事件曝光後，有山友在網路上爆料，郭男參加登山隊卻因體力不支被落單，領隊抵達後先在山屋休息2小時後，才在團員的提醒下回頭找人，被外界質疑領隊是否延誤搜救時機。

根據檢方調查，郭男並沒有迷路或是墜落山谷，而是被人發現陳屍在路旁草叢，蔡姓領隊等人疑似延遲2小時才折返找人，錯失救人時機，9日首度傳喚蔡男到案說明，訊後以10萬元金額交保候傳，並將蔡男改列被告。

12/08 全台詐欺最新數據

退休校長攀玉山後四峰喪命！妻悲慟認屍

退休校長攀玉山後四峰喪命！妻悲慟認屍

新北市62歲郭姓退休校長上月27日與6名團員攀登玉山後四峰時，在鹿山2.7K處不明原因失聯，消防單位獲報後展開搜救，4天後遭山友在山路邊坡旁尋獲，已明顯死亡。搜救團隊3日將郭男遺體吊掛下山，檢察官會同法醫今(4日)在高雄市立殯儀館進行相驗，查明確切死因，郭男妻子等4名家屬到場認屍，神情哀戚。

退休校長殞命「登山社團炸鍋」！家屬悲揭生前為人

退休校長殞命「登山社團炸鍋」！家屬悲揭生前為人

即／退休校長登玉山後四峰意外死亡　遺體今吊掛下山

即／退休校長登玉山後四峰意外死亡　遺體今吊掛下山

退休校長登山失聯第4天　陸空擴大搜尋

退休校長登山失聯第4天　陸空擴大搜尋

快訊／玉山降初雪！持續30分鐘　最新畫面曝

快訊／玉山降初雪！持續30分鐘　最新畫面曝

