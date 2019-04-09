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女三寶未禮讓害男騎士摔傷　一句「年輕人不要騎太快」就跑了

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▲桃園市72歲張姓婦人，去年11月騎車外出，未依規定左轉導致對向林姓男子騎乘機車摔車，導致全身多處受傷，張婦僅丟下「年輕人不要騎太快」隨即離去，林男憤而提告。（圖／視覺中國CFP）

▲桃園市72歲張姓婦人，去年11月騎車外出，未依規定左轉導致對向林姓男子騎乘機車摔車，導致全身多處受傷，張婦僅丟下「年輕人不要騎太快」隨即離去，林男憤而提告。（圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市72歲張姓婦人去年11月清晨騎車外出，在桃園區同安街巷口未依規定先讓直行車型先直接左轉，導致對向林姓男子騎乘機車來不及剎車而摔車，張婦僅冷冷地丟下：「年輕人不要騎太快」，隨即驅車離去，林男多處受傷憤而提告；張婦在偵訊時坦承犯行，桃園地檢署9日依肇事逃逸、過失傷害罪嫌提起公訴。

檢警調查，72歲的張姓婦人於去年11月23日上午6時24分騎車從桃園區同安街455巷準備左轉至同安街時，直接在路口左轉未禮讓直行車先行，結果對向林姓男子來不及剎車摔車倒地，導致頭部、右腰、臀部等多處挫傷與擦傷。

張婦肇事後並未受傷，但冷眼看著倒地受傷的林姓男子只丟下：「年輕人不要騎太快」，也未幫忙報警與扶持林男至路旁，逕自騎車離去；林男記下張婦機車車號報警後憤而提告。

張婦在偵訊時坦承犯行，也說過：「年輕人不要騎太快」等語，但她強調沒有惡意，她以為林男沒有大礙才騎車離開；桃檢偵查終結9日將張婦依肇事逃逸、過失傷害罪嫌提起公訴。

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關鍵字：婦人,違規,肇逃

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