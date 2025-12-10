法醫戰神！高大成不只驗屍　親上火線「筆戰網友」金句連發

▲高大成面對網路負評也毫不手軟，不僅親自回覆，砲火也猛烈。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

國內知名法醫高大成以其犀利的驗屍、案件分析聞名全台，但許多在地人才知道，他開設的「高診所」其實主治一般內外科，在Google地圖上累積了大量五星好評。然而，這位法醫界的權威面對網路負評也毫不手軟，不僅親自回覆，砲火也猛烈，他直言：「只要有留言，我一定親自回覆，若遇太過分的還會提告！」

在高診所網路評論上，有一名網友留下1星負評，質疑高醫師的專業與醫德，並諷刺「五星好評有贈品？」、「沒有修養及口德」。高大成怒嗆對方根本沒來看過病，無權評論，更直指對方使用奇怪假名是「兩面手法」，撂話：「我請律師看要不要告你毀謗！」火藥味十足。

另一則評論中，有病患留言抱怨，表示自己去了2次都沒改善，第3次竟被告知「這次沒有好不用再來了」，讓他當場傻眼，感覺與診所匾額上的「懸壺濟世」充滿衝突感。對此，高大成也簡潔有力地回覆：「我有選擇患者的權利，如同您可以選擇前往何處就醫。」文末更署名「情人節的隔天」，展現其獨特風格。

高大成不僅對案件評論犀利，網路評論區更是與網友直球對決，捍衛診所聲譽的決心表露無遺，也讓外界看見這位法醫權威在網路世界中，同樣是個不好惹的「戰神」。