社會 社會焦點 保障人權

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

蔡雪李遭控指使廠長造假資料，詐騙股東投資大鉦。（翻攝大彰化新聞）

▲蔡雪李遭控指使廠長造假資料，詐騙股東投資大鉦。（翻攝大彰化新聞）

圖文／鏡週刊

知名金控旗下的私募基金驚傳遭詐騙。本刊接獲爆料指出，隸屬國泰投信的國泰永續私募股權基金（下稱國泰私募基金），投資持股高達74%的大鉦環保科技日前進行清算，讓該基金慘賠3.7億元。據爆料人士對本刊透露，國泰私募基金誤信大鉦經營團隊提供的造假資料，以每股80元高價從前老闆娘蔡雪李手中買下股權，入主卻發現不但無利可圖，還遭對方提高土地租金，最後只能認賠出場。

10月月底，位於彰化縣線西鄉彰濱工業區的大鉦環保科技舉行股東臨時會，通過公司將進行清算，董事長和總經理遭解任，20多名員工也全數資遣。

一家默默無名的環保公司，卻引爆各界關注，全因大鉦的最大股東，竟是國泰投信旗下的國泰永續私募股權基金（下稱國泰私募基金），持股高達7成4，遭解任的大鉦董事長周賢彥也是該基金的投資部門主管，大鉦清算解散，國泰私募基金投資的3.7億元打水漂，成了最大苦主。

令人訝異的是，大鉦日前遭股東指控，經營團隊透過假造資料蒙蔽彰化縣環保局取得廢棄物處理試營運許可，導致國泰私募基金與一家上市公司董座因此受騙投資，不滿的股東一狀告上彰化地檢署，日前地檢署以偽造文書罪起訴大鉦佘姓廠長。

「大鉦的老闆過世後，老闆娘蔡雪李自認無力經營，因此將經營權於2020年以每股80元高價轉售給國泰私募基金、某上市公司董事長和王姓環工博士，並由該基金派人重新整頓、營運管理。」一位受害股東對本刊說。

「我們是看大鉦拿到彰化縣環保局的試營運許可證，工廠熱裂解的爐子一個月能處理1千4百噸的量能才決定投資，但這個資料根本是假的！」與國泰私募基金同時入股大鉦的投資人氣憤地說，「實際上大鉦能夠處理的量能只有資料上的1/6，也就是2百多噸，等於每股盈餘不到1元。彰化地檢署的起訴書上，佘廠長也坦白承認數據造假。」

讓股東覺得離譜的是，據佘姓廠長的自白，彰化縣環保局根本未到現場稽查，單憑監看錄影就核發試營運許可，讓大鉦能夠趁機造假，「我們這些股東看到環保局的試營運許可後，誤以為大鉦真的可以處理1千4百噸的量，據此推算毛利率高達5成，才會用每股80元的高價向蔡雪李收購8成股權。」他越說越氣。

不爽被騙的股東們決定向蔡雪李與造假資料的經營團隊提告詐欺。雖然，彰化地檢署已起訴佘姓廠長偽造文書，但大鉦的股東們懷疑背後指使佘姓廠長造假的主嫌—出售股權的蔡雪李，卻獲不起訴處分。「我們已向高等檢察署聲請再議，要求針對彰化地檢署不起訴蔡雪李涉及詐欺罪的部分發回續查，高檢署也在9月24日同意以偵查尚未完備為由，發回彰化地檢署繼續偵查。」爆料股東說。

針對大鉦環保科技資料作假蒙蔽取得彰化縣環保局的試營運許可，彰化縣環保局表示，已經比對過當初核可的規模，大鉦確實與核准的內容不一樣，不符合的部分已經開罰並要求限期改善。至於高檢署要求繼續調查，環保局官員則表示尚未看到資料。

針對大鉦部分股東對蔡雪李及廠長提告，國泰私募基金回應表示，大鉦其他股東認為交易過程中可能涉及不實陳述，已逕行向彰化地檢署提出刑事告訴，目前案件仍在偵查中。基於「偵查不公開」原則，不便評論個案，並尊重司法調查結果。若未來經專業法律及財務顧問評估，確認有違約之情事，將依法行使權利，採取適當措施，以維護全體基金投資人之權益。

至於遭股東指控幕後指使廠長造假資料、讓投資人受害的蔡雪李，本刊透過管道多次聯繫，均未獲回應。


更多鏡週刊報導
神鬼闆娘坑基金1／彰化縣府怠惰亂發執照　害私募基金投資上當環保公司闆娘卻脫身
神鬼闆娘坑基金2／老闆娘遭控詐欺卻是知名大善人 騙贏一票專家吃虧股東也嘆：太厲害

