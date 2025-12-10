　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鬼月帶兄遺照半夜路旁撒冥紙！嚇壞大學生　苗栗男判罰3千元

▲苗栗市林姓男子在鬼月深夜撒冥紙，嚇壞一大群聯合大學學生，法官依違法社秩法裁罰3000元。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗市林姓男子在鬼月深夜撒冥紙，嚇壞一大群聯合大學學生，法官依違法社秩法裁罰3000元。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市林姓男子疑似精神不穩定，今年9月中旬、農曆7月間深夜，拿著哥哥遺照和樹枝站在聯大路朝車道撒冥紙，狀似招魂、嚇壞不少國立聯合大學的夜歸學生，紛紛想要圍堵理論，幸好警方及時攔下法辦。法官審理時，林男辯稱是提醒用路人減緩車速，但法官認定林男深夜揮舞動作嚇到騎士，觸犯社會秩序維護法，裁罰3000元。

法官調查，林姓男子（48歲、有竊盜和毒品前科）在今年9月18日深夜10點多，自家中拿著往生多年的哥哥遺照，前往聯大路一處空地，就地又撿起樹枝，站在聯大路中間朝路過的機車撒冥紙，彷彿在招魂，嚇壞一群夜歸的大學生。

當時，一大群聯大生網路號召想要找林男理論，幸好警方據報及時到場，雙方未爆發肢體衝突，警訊後將林男依違反社會秩序維護法移送偵辦。據指出，林男為轄區毒品列管人口，疑似長期吸毒後致容易幻聽、幻覺，可能因此才脫序拿病故10多年的哥哥遺照出門，但調查發現林並沒有就醫和殘障手冊。

▲苗栗市林姓男子在鬼月深夜撒冥紙，嚇壞一大群聯合大學學生，法官依違法社秩法裁罰3000元。（圖／記者楊永盛翻攝）

法官審理時，林男辯稱：因每天上下課時間，聯合大學學生騎乘機車車速飛快，其本意是提醒用路人將車速減緩，沒有攻擊騎士意圖。不過，根據行車紀錄器錄影像，被告持遺照站路旁和內側車道上，迫使機車不得不暫停後或變換車道再起駛。

法官認為，林男可選擇其他不過度影響用路人行車安全手段，例如：懸掛布條、豎立看板或手持警告標語立於人行道，但他行為已對往來的機車騎士造成滋擾驚嚇，妨害用路人安寧，確已觸犯社會秩序維護法第68條第2款「藉端滋擾公眾得出入之場所」事由，依法裁罰林男3000元。

12/08 全台詐欺最新數據

