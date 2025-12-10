快訊／高國豪三兄弟互毆和解　大哥嗆「要弄斷你的腳」涉恐嚇續審

▲高聖文（白衣）、高國強、高國豪（裸上身）三兄弟互毆，失控場面曝光後在網路引發討論。（圖／民眾提供）

記者游芳男、劉人豪／宜蘭報導

新竹攻城獅球星高國豪爆發「私約」二哥高國強妻子風波，2024年12月3日與大哥高聖文、二哥高國強又在蘇澳某餐廳內外互毆，事後3人互告，其中大哥出言嗆高國豪「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球」涉嫌恐嚇。宜蘭地院原訂今(10日)宣判，不過三兄弟傷害部分和解，法官確認和解書內容後再宣判，恐嚇斷腳部分，涉及恐嚇罪不能撤銷會繼續審理。

此案源於去年中爆發高國豪私約二嫂風波，兄弟因此埋下心結，沒想到年底三兄弟在宜蘭蘇澳一間餐廳爭吵，甚至衍伸成肢體衝突，3人從店裡打到店外，旁人完全攔不住，場面失控的情況下警察趕到現場介入才停下。

互毆造成高國豪因遭捶打造成頭部鈍挫傷、上背及左肘挫傷等多處傷害；高國強則有前胸鈍挫傷、頸部擦傷等。大哥高聖文並未受傷，但被高國豪提告傷害及恐嚇。

3人因此撕破臉互告，宜蘭地檢署偵結後依傷害罪起訴3人，其中高聖文因恐嚇高國豪「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球」，被追加起訴恐嚇維安罪。全案原預定今九點半宣判，但三兄弟傷害部分已經和解，和解書也送達宜蘭地院，法官要確認和解書內容，相關事證需要再調查釐清，所以12月17日上午11點再開一次辯論庭，達成辯論終結才會決定何時宣判。至於恐嚇斷腳部分，涉及恐嚇罪不能撤銷會繼續審理。