社會 社會焦點 保障人權

南迴搞軌主嫌輕生亡！雙胞胎懵懂繼承父債5千萬　他成熱血警察助人

▲▼南迴搞軌案發後的「車廂遺體」靜躺在高雄機廠多年。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲南迴搞軌案發後的「車廂遺體」至今仍放在高雄機廠。（圖／資料照，下同）

記者黃哲民、黃資真／台北報導

19年前轟動全台的南迴搞軌案，主嫌李泰安和弟弟李雙全為了詐領保險金7100萬，共謀毒殺弟媳陳氏紅琛，並以火車出軌意外掩飾犯行，李雙全疑似畏罪在台東老家自縊，李泰安則被依共同殺人罪起訴並判刑13年確定。台鐵則向李家求償5千多萬，據悉，李雙全的雙胞胎兒子以限定繼承方式替父親還錢，其中1人如今還成為為民服務的警察，展開新生活。

台鐵南迴線在2004年、2005年間，多次發生軌道遭人為破壞，造成列車傾倒、乘客受傷的事件，2006年3月17日晚間，載有242名乘客的96次莒光號，在從台東開往高雄軌道上，行經屏東枋山站到內獅路段的彎道區間翻車，多節車廂翻落山坡，乘客陳氏紅琛送醫不治，2名台鐵員工受傷。

這起重大交通事故引起檢警高度重視，專案小組追查發現，陳氏紅琛是李雙全的第三任妻子，李雙全原本是台鐵知本站售票員，在2005年3月間，就開始策畫殺害陳氏紅琛詐領保險金，不但購買蛇毒粉，還找來台鐵同事黃福來一起勘查、規劃路徑，計畫在同年5月4日下手，但負責破壞鐵軌的黃福來突然感到害怕而罷手。

李雙全改找哥哥李泰安合作，假裝要送陳氏紅琛去高雄搭飛機回越南家鄉，安排陳氏紅琛搭乘3月17日晚上的96次列車，並找藉口讓陳氏紅琛吃下安眠藥，李泰安則依計畫前往預定地點破壞軌道，導致列車出軌翻覆後，李泰安上車與李雙全會合，將昏睡的陳氏紅琛搬運到翻覆車廂，後來改成一起下車鐵軌旁，佯裝等待救援的傷患。

▲▼南迴搞軌案發後的「車廂遺體」靜躺在高雄機廠多年。（圖／記者宋德威攝，下同）

陳氏紅琛被送醫後，意識逐漸甦醒，李雙全又進入加護病房，偷偷將混有藥劑與酒精的液體加到點滴中，陳氏紅琛因此出現中毒性休克，在隔天凌晨突然出現心跳降低、停止的情形，護士發現後呼叫醫師急救，最終仍回天乏術。最終李泰安在2016年被最高法院以共同殺人罪判處徒刑13年、褫奪公權6年確定，並在今年5月初因縮短刑期800多天期滿出獄；李雙全則是在案發後疑似畏罪自縊，留下年僅9歲的雙胞胎兒子，由年邁阿公協助照顧。

台鐵另提民事訴訟，向李雙全、李泰安兄弟2人求償，但李雙全已死亡，因此債權轉移到未成年的雙胞胎兒子上，最終法院判決3人須連帶賠償5096萬餘元。期間雙胞胎的法定代理人母親曾提起訴訟請求保險公司理賠，結果均失敗。

不過，根據102年1月30日修正公布之民法繼承編施行法，當時雙胞胎均為限制行為能力人（未成年），即以其所得遺產為限，負清償責任，也就是「限定繼承」，將李雙全的全數遺產清償完畢後，剩餘賠償金則須由李泰安負責償還。

一身輕的雙胞胎也各自展開新生活，其中一人甚至成為了為民服務的熱血警察，幫助更多需要幫助的人。而李泰安因被依共同殺人罪判刑13年定讞，於2016年間入獄服刑，服刑9年期間曾多次聲請假釋未過，直到今年5月初因縮短刑期800多天期滿出獄。

而當年李泰安在案發後開設的「泰安休息站」雜貨店，如今外牆多了斑駁的彩色塗鴉，但鐵門拉下，看似無人在家，與過去門庭若市的情況相比，冷清許多。

