社會 社會焦點 保障人權

實習律師酒駕飆160撞死1人！摺蓮花賠1200萬　二審減3年改判4年半

▲▼準律師鄭兆宇（白衣黑褲）涉酒駕致死，21日到台北地院出庭聲稱對事故經過因腦傷失憶。（圖／記者黃哲民攝）

▲實習律師鄭兆宇（白衣黑褲）因酒駕撞死人，二審獲減輕。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

實習律師鄭皓文（原名：鄭兆宇）2023年5月清晨酒駕，在台北市國道3號萬芳交流道口，以時速160公里的速度飛撞3車，造成停等紅燈的高姓男子枉死。一審國民法官認為鄭男知法犯法，重判有期徒刑7年6月。案件上訴二審，高等法院審理時，鄭男宣稱自己在病房摺蓮花、靈堂下跪，還湊了1200萬賠償，請求法院減刑。全案於10日宣判，高院改判他有期徒刑4年6月。可上訴。

這起重大車禍發生於2023年5月6日，清晨5點40分左右，一部自國道3號甲線出萬芳交流道的白色賓士車，於下坡彎道先擦撞右側路緣失控，偏左高速衝撞凸起的水泥槽化島，車身飛越木柵路四段東往西2線車道與中央分隔島，撞上西往東車道停等綠燈、準備左轉進入萬芳交流道的3輛汽車。其中首當其衝的白色休旅車駕駛、吊車司機楊姓男子當場遭撞死。至於肇事駕駛鄭皓文（28歲）也因昏迷送醫。

鄭男在加護病房中遭驗血換算呼氣酒精濃度達每公升0.83毫克。事故現場車道限速僅有時速50公里，但檢警從監視畫面估算鄭男撞擊時車速達時速84公里，鄭男座車行車記錄器更顯示撞擊瞬間車速高達160公里。檢方依照酒駕致人於死罪提起公訴，一審台北地院由國民法官審理。

國民法官審理後，認為鄭男知法犯法、犯罪行為惡性重大，而且鄭男還辯稱因為老闆愛喝酒，希望給老闆好印象才喝酒，導致酒駕，鄭男顯然未同理被害家屬心情。此外鄭男一審也未與被害人家屬達成和解，因此國民法官重判他有期徒刑7年6月。案件上訴第二審。

高等法院審理時，鄭男宣稱自己非常後悔，犯案後曾在自己的病床上摺蓮花要為死者累積功德，並到死者的靈堂跪拜，也以強制險200萬元、300萬現金支票及父母將房屋抵押貸款的700萬元，一次履行賠償1200萬元給與對方，達成和解，希望給予緩刑。

不過死者高男的妻子表示，現在看到鄭男時，心裡都會緊張、不舒服，希望法院能幫忙討回公道。另外告訴代理人也說，鄭男身為法律人，對於「犯後態度」在法律上的意義非常瞭解，到靈堂跪拜還記得拍照，顯然只是請求輕判的舉措，並非誠心悔悟；甚至還強行寄送支票前來，根本就是「強迫被害人原諒」。因此家屬表示，希望酌減鄭男刑度1年，請求法院不要給予緩刑。

全案於10日宣判，高等法院最後撤銷原判決的刑度，改判鄭男有期徒刑4年6月。本案仍可上訴第三審。

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

