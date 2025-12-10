仙塔律師認罪自打臉　網友出征喊拍SWAG

記者柯沛辰／綜合報導

網紅「仙塔律師」李宜諪被控替靈骨塔詐團主嫌向共犯透露偵查內容、協助隱匿財產，涉犯洩密、洗錢等罪嫌，求刑1年。她9日第三次出庭改口認罪，希望獲得從輕量刑，但諷刺的是，她4個月前才拍片強調「絕不是詐團成員」，讓粉絲們到她粉專留言大酸「你也要去拍SWAG了嗎」。

▲「仙塔律師Santa」網紅律師李宜諪涉洩密給詐團並洗錢，被起訴求刑1年。（圖／記者黃哲民攝）

李宜諪先前兩度出庭都否認犯案，今年8月還在社群上傳近2分半影片，自述只是受朋友拜託短暫代班陪偵，事前不認識詐騙集團成員，只收當天律師費，卻被質疑成為「詐團軍師」，讓她覺得很委屈，「我可以堅定地告訴大家，我絕對不是詐團成員。」

▲仙塔律師。（圖／翻攝IG／santa.com.tw）

如今李宜諪在法院改口認罪，並撤回證據調查聲請，讓許多當初相信她的網友深感憤怒，紛紛留言開罵：「幫詐團真的有夠瞎」、「難怪台灣詐騙橫行」、「一開始還死不認」、「看錯妳了，退追，自己去牢裡反省吧」、「不愧是詐團軍師，每個人都騙」、「你也要去拍SWAG了嗎」、「之前還嘴硬，現在聽到刑期怕了齁？」、「已退追，有需要也不會找這種律師」。

回顧案件，41歲呂英菖、35歲吳芳儀自2022年起以靈骨塔投資為名吸金，疑似至少詐得1.6億元，一名工程師還因背負3500萬元債務輕生。檢方今年4月聲押吳女獲准後，準備查扣資產，卻發現她名下百萬休旅車、金飾在遭羈押後就被火速過戶，立刻起了懷疑。

▲仙塔律師IG被網友出征灌爆。（圖／翻攝自IG）

檢警追查發現，吳芳儀被聲押當天，原委任律師趙浩程找李宜諪代班，吳女再透過律見轉達，ｂ；４李宜諪在詐團群組傳訊轉達：「吳小姐這邊在我旁邊說：在他家裏鏡子放香水的地方有一條手鍊兩個戒指，可否先幫她拿去賣掉」、「若今日吳小姐被羈押，她這邊有先給我車子鑰匙，再連絡(吳女表弟)，請他把車子賣掉」、「吳小姐是說一定要賣，怕車子到時候被扣走」協調親友處理名下財產。

檢警認定，李宜諪替主嫌吳芳儀向共犯透露偵查內容、協助隱匿財產，涉犯洩密、洗錢等罪嫌，求刑1年。李宜諪先前堅稱清白，還批檢方偵辦時對她疲勞訊問、沒清楚告知她涉犯的具體罪名，她將聲請法學大老鑑定相關法律爭議。

不過，自法官前一次開庭提醒，若認定有罪，「妳的答辯內容，將不會從輕量刑」。她9日庭訊即改口全部認罪，聲稱雖未因洩密、洗錢取得額外好處，仍願全額繳回陪訊吳芳儀所收律師費，當成犯罪所得，以爭取《洗錢防制法》減刑資格。

▼李宜諪9日到台北地院第3度出庭，逆轉改口全部認罪。（圖／記者黃哲民攝）