女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

記者曾羿翔／綜合報導



陸軍湖口聯保廠一名郭姓下士，遭爆於2024年3至5月間，趁同單位女中士急需借錢時，提出以性行為作為借貸交換條件，雙方在營區內浴室發生關係。軍方依「未尊重性別互動分際」將其撤職並停止任用三年，郭員不服提起行政訴訟，但最終遭法院駁回，懲處確定，面臨斷送軍旅生涯與退伍金。

根據法院判決內容，郭姓下士明知軍紀嚴禁不當兩性交往，卻多次與女中士在營內密會並發生性行為，雙方亦在通訊軟體中對性行為進行細節討論，如「帶保險套」、「在（營區）裡面還是外面旅館？」等。雖郭員辯稱兩人是「你情我願」，且女中士事後仍主動聯絡借款，未顯示恐懼或受害情緒，但法院指出，本案重點不在性侵與否，而是明知營內不能發生性行為仍屢次違規，違反軍紀規定。

軍方調查指出，郭員未顧幹部身分及性別分際，行為已違反《軍風紀維護規定》第31點，屬「重度違失」。儘管郭員主張其他違規案例僅處以記過，對他卻直接撤職，違反比例與平等原則，但法院認定其情節重大、態度輕率，且在懲處會議中推諉責任，無悔意可言，軍方處分並未違法。

判決書亦披露雙方對話與事後調查內容，佐證郭員確實與女中士在浴室發生性行為，並曾發表如「外面1500的一堆」等偏差言論，缺乏應有軍人操守。法院認為，郭員具大學學歷，已服役六年，應熟知軍中規範，卻仍知法犯法，對部隊形象造成損害，撤職處分適當，故駁回其訴訟，判決可上訴。