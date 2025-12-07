　
社會 社會焦點 保障人權

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

▲▼ 當兵,服役,軍人,士兵。（圖／CFP）

▲郭姓下士不服提起行政訴訟，但最終遭法院駁回。（示意圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

陸軍湖口聯保廠一名郭姓下士，遭爆於2024年3至5月間，趁同單位女中士急需借錢時，提出以性行為作為借貸交換條件，雙方在營區內浴室發生關係。軍方依「未尊重性別互動分際」將其撤職並停止任用三年，郭員不服提起行政訴訟，但最終遭法院駁回，懲處確定，面臨斷送軍旅生涯與退伍金。

根據法院判決內容，郭姓下士明知軍紀嚴禁不當兩性交往，卻多次與女中士在營內密會並發生性行為，雙方亦在通訊軟體中對性行為進行細節討論，如「帶保險套」、「在（營區）裡面還是外面旅館？」等。雖郭員辯稱兩人是「你情我願」，且女中士事後仍主動聯絡借款，未顯示恐懼或受害情緒，但法院指出，本案重點不在性侵與否，而是明知營內不能發生性行為仍屢次違規，違反軍紀規定。

軍方調查指出，郭員未顧幹部身分及性別分際，行為已違反《軍風紀維護規定》第31點，屬「重度違失」。儘管郭員主張其他違規案例僅處以記過，對他卻直接撤職，違反比例與平等原則，但法院認定其情節重大、態度輕率，且在懲處會議中推諉責任，無悔意可言，軍方處分並未違法。

判決書亦披露雙方對話與事後調查內容，佐證郭員確實與女中士在浴室發生性行為，並曾發表如「外面1500的一堆」等偏差言論，缺乏應有軍人操守。法院認為，郭員具大學學歷，已服役六年，應熟知軍中規範，卻仍知法犯法，對部隊形象造成損害，撤職處分適當，故駁回其訴訟，判決可上訴。

12/04 全台詐欺最新數據

480 2 0084 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國內性病排行洗牌！　疾管署監測資料曝
AAA完整得獎名單一次看！
嘴破塗「魔鬼級神藥」痛到狂抖！醫揭原理　網激動：擦了馬上好

陸軍出包！砲彈偏飛連撞3民宅　牆倒了

陸軍出包！砲彈偏飛連撞3民宅　牆倒了

真的太可怕了！陸軍今日在彰化縣溪州鄉進行實彈射擊演練時，發生一起驚險意外！一發砲彈偏離預定軌道，先撞一棵樹，接連擦撞三戶民宅的遮雨棚、鋁門與圍牆，最後落在250公尺外的民宅旁，嚇壞當地居民。軍方隨後緊急尋獲砲彈，並致贈慰問金安撫受驚民眾，同時承諾將全面檢討演訓安全措施。

陸軍黃埔營區晚間傳墜樓！役男被緊急送醫

陸軍黃埔營區晚間傳墜樓！役男被緊急送醫

日64歲議員偷拍外送茶裸體被逮

日64歲議員偷拍外送茶裸體被逮

妻罹癌一度提分手！陸軍陳中士不離不棄　今在「聯合婚禮」甜放閃

妻罹癌一度提分手！陸軍陳中士不離不棄　今在「聯合婚禮」甜放閃

陸軍「將官盃」今79幹部參與　呂坤修：唯有持續訓練才能發揮戰力

陸軍「將官盃」今79幹部參與　呂坤修：唯有持續訓練才能發揮戰力

關鍵字：

陸軍性交易營區

