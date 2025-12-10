才剛出獄連偷日料店+醫美診所　同批警員認出他...母大義滅親

記者邱中岳／台北報導

北市中山區松江路上日前連續傳出一棟大樓內，連續兩天遭竊賊侵入店家行竊，警方追出是同一名男子犯案，派出所警員一眼就認出其之前在2024年就因竊盜被抓過，沒想到入監服刑出獄後又再度犯案，警方循線掌握其住處，透過竊嫌母親將人約出並逮捕到案。

警方調查，北市中山區松江路一棟商業大樓，連續兩天遭竊賊入侵行竊，48歲詹姓竊賊第一天先從隔壁大樓樓頂攀爬至隔壁大樓的頂樓，再順著頂樓闖進二樓的日本料理店，並偷走店裡的2千元現金。

▲詹嫌連續兩天跑到同一棟大樓，闖日料店、醫美診所行竊。（圖／記者邱中岳翻攝）

詹姓嫌犯還不滿足，隔天更直接從大樓一樓直接上三樓，並且侵入醫美診所，直接將店裡的5萬多元現金偷走，北市警中山分局民權一派出所警員獲報後展開追查。

眼尖的警員發現，該名竊嫌曾經在北市中山區擔任保全，但是因為2024年在民權一派出所的轄區犯下竊盜案遭逮，因此遭判刑入獄，但出獄後仍不知悔改，又繼續在雙北地區四處行竊。

警方掌握詹姓嫌犯的住處就在北市萬華區，但是警方上門卻只有詹母在場，立刻通過母親聯繫詹男，並約在北市萬華區康定路上碰面，最後詹男現身後，警方也順利表明身份將他逮捕。

儘管詹矢口否認犯行，但是卻在家中搜出其涉嫌竊盜時所穿的衣物，所以警方訊後也依照竊盜罪嫌將人移送法辦，因為詹嫌偷遍雙北地區，所以許多單位也前來「清案件」，中山分局呼籲，不法竊嫌勿心存僥倖而做出違法行為，中山分局必將依法究辦。