　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

才剛出獄連偷日料店+醫美診所　同批警員認出他...母大義滅親

記者邱中岳／台北報導

北市中山區松江路上日前連續傳出一棟大樓內，連續兩天遭竊賊侵入店家行竊，警方追出是同一名男子犯案，派出所警員一眼就認出其之前在2024年就因竊盜被抓過，沒想到入監服刑出獄後又再度犯案，警方循線掌握其住處，透過竊嫌母親將人約出並逮捕到案。

警方調查，北市中山區松江路一棟商業大樓，連續兩天遭竊賊入侵行竊，48歲詹姓竊賊第一天先從隔壁大樓樓頂攀爬至隔壁大樓的頂樓，再順著頂樓闖進二樓的日本料理店，並偷走店裡的2千元現金。

▲▼詹嫌連續兩天跑到同一棟大樓，闖日料店、醫美診所行竊。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲詹嫌連續兩天跑到同一棟大樓，闖日料店、醫美診所行竊。（圖／記者邱中岳翻攝）

詹姓嫌犯還不滿足，隔天更直接從大樓一樓直接上三樓，並且侵入醫美診所，直接將店裡的5萬多元現金偷走，北市警中山分局民權一派出所警員獲報後展開追查。

眼尖的警員發現，該名竊嫌曾經在北市中山區擔任保全，但是因為2024年在民權一派出所的轄區犯下竊盜案遭逮，因此遭判刑入獄，但出獄後仍不知悔改，又繼續在雙北地區四處行竊。

警方掌握詹姓嫌犯的住處就在北市萬華區，但是警方上門卻只有詹母在場，立刻通過母親聯繫詹男，並約在北市萬華區康定路上碰面，最後詹男現身後，警方也順利表明身份將他逮捕。

儘管詹矢口否認犯行，但是卻在家中搜出其涉嫌竊盜時所穿的衣物，所以警方訊後也依照竊盜罪嫌將人移送法辦，因為詹嫌偷遍雙北地區，所以許多單位也前來「清案件」，中山分局呼籲，不法竊嫌勿心存僥倖而做出違法行為，中山分局必將依法究辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小薰爆「拖欠牙醫14萬」！　經紀人3聲明回應
闆娘「雙膝下跪喊救命」仍遭砍死　鄰居目擊血腥現場
義交疏導交通遭輾斃！　悲劇瞬間曝
11歲童偷騎車「鬼切撞飛騎士」！　離譜畫面曝
快訊／檳榔攤老闆娘遭砍死！　犯嫌逃逸畫面曝光
王品集團宣布調薪「最高10%」！　招募逾1200人
25歲大馬爆紅童星死因曝光！　他悲揭最後對話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小客貨車撞死行人！獲家屬原諒肇事駕駛盼緩刑　法官不准原因曝

高雄檳榔攤闆娘遭砍死…「雙膝下跪」喊救命！鄰居目擊血腥現場

只見過一次也下手！噁男闖屋猥褻醉女　摸到經血竟喊「可惜」

桃園義交慘遭輾斃！砂石車駕駛倒車沒注意釀禍　悲劇瞬間曝

阿北看「玉石直播」全信了！想投資10萬賺大錢　行員報警阻詐

他辯痔瘡痛偷東西出氣　下場要賠償41倍

男當詐團車手！ATM狂領約10萬元贓款　嘉義警盤查當場被逮

獨／行醫40年最驚悚！高大成解剖愛滋死者劃傷手　嚇到連驗10年

機車闖紅燈鬼切撞飛騎士！竟是11歲童偷騎老爸車　離譜畫面曝

快訊／鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

「1拳1個」擊倒3女畫面曝！4妹子酒後吵架…他見女友被推怒了

小客貨車撞死行人！獲家屬原諒肇事駕駛盼緩刑　法官不准原因曝

高雄檳榔攤闆娘遭砍死…「雙膝下跪」喊救命！鄰居目擊血腥現場

只見過一次也下手！噁男闖屋猥褻醉女　摸到經血竟喊「可惜」

桃園義交慘遭輾斃！砂石車駕駛倒車沒注意釀禍　悲劇瞬間曝

阿北看「玉石直播」全信了！想投資10萬賺大錢　行員報警阻詐

他辯痔瘡痛偷東西出氣　下場要賠償41倍

男當詐團車手！ATM狂領約10萬元贓款　嘉義警盤查當場被逮

獨／行醫40年最驚悚！高大成解剖愛滋死者劃傷手　嚇到連驗10年

機車闖紅燈鬼切撞飛騎士！竟是11歲童偷騎老爸車　離譜畫面曝

快訊／鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

壽山動物園13歲母獅突血尿　屏科大啟動CT緊急檢查

張泰山兒子張可洛錄取興南高校　旅日夢成真踏上甲子園名校

3C故障先問AI！iFixit推出維修界ChatGPT「FixBot」

速食店雙12優惠懶人包　肯德基買1送1、三商炸雞桶49折

談3大滿意政績　蔣萬安提輝達、大巨蛋、捷運6線：我沒辜負市民

「小拳石」這次不搞事　班恩狂轟37分率魔術闖NBA盃4強

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

卡爾成歐冠最年輕「連3戰破門」球員　拜仁3比1逆轉里斯本競技

小薰被爆「拖欠牙醫14萬」鄭人碩也知情　經紀人列3項聲明回應！

葛萊美提名歌手「家中遭刺身亡」！　31歲兒子當場被捕

李芷婷認了穩交圈外男友　已聊到結婚：等我變超級巨星！

社會熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師喊「絕非詐團成員」自打臉　網出征灌爆

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

仙塔律師急轉彎全認罪！黑心律師揭2大原因

南迴搞軌主嫌輕生亡！雙胞胎繼承父債5千萬

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

獨／聖石吸金案被害人破百　刑事局大隊長入群宣導

19天內兩起墜樓！新竹某國中女師、學生身亡　校方：皆獨立事件

4妹子酒後吵架　他見女友被推怒了

更多熱門

相關新聞

夫妻沒熄火下車進超商　竊賊秒偷走還倒車甩車主

夫妻沒熄火下車進超商　竊賊秒偷走還倒車甩車主

台中市豐原區昨天（6日）發生驚悚竊車案，1名汪姓男子途經三豐路二段某超商，見超商外有1輛停放且未熄火的轎車，竟直接將車開走，張姓車主見狀趕緊跳進車內欲阻止，但汪男不顧張男安危，倒車過程中直接將張甩下車，造成車主手肘擦挫傷，1名女子目擊這一幕，嚇得心驚膽顫。警方獲報循線展開追捕，成功在路上將其攔停，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

男飲料店前偷捐款箱　還沒走遠就被警逮獲

男飲料店前偷捐款箱　還沒走遠就被警逮獲

珠寶店逛一半　60萬項鍊吞下肚

珠寶店逛一半　60萬項鍊吞下肚

450公斤蝸牛被偷光　養殖場300萬沒了

450公斤蝸牛被偷光　養殖場300萬沒了

男吃公司22元零食被告上法院　結局曝光

男吃公司22元零食被告上法院　結局曝光

關鍵字：

日本料理醫美診所竊盜

讀者迴響

熱門新聞

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

連3天挑戰跌破10℃　首波冷氣團要來了

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面