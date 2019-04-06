男玩卡丁車中風打滑出場　家屬控業者重傷害檢不起訴

▲桃園市陳姓男子2年前在一家卡丁車車場體驗競速時，卻發生打滑與癲癇狀況最後導致中風，家屬控告詹姓業者涉嫌業務過失，桃檢偵查終結以不起訴處分。（圖／pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子2017年7月間在桃園區一家卡丁車場體驗競速快感，未料陳男才開沒多久出現打滑與癲癇症狀，車場緊急將陳男送醫急救被診斷出是腦幹基底動脈剝離引起之腦中風，陳男家屬提告詹姓業者涉嫌業務過失重傷害；桃檢偵查終結，認為陳男生病原因難與開卡丁車與車場設施管理有關，詹姓業者予以不起訴處分。

桃檢調查，陳姓男子於2017年7月25日在桃園區某卡丁車場遊玩，開卡丁車上車道體驗與其他卡丁車競速，當時共有7輛卡丁車同場競速，但陳男駕駛卡丁車突然打滑，車場人員趕緊趨前查看，發現陳男出現癲癇症狀，急忙報案並送醫治療。

陳男送醫後被診斷出因腦幹基底動脈栓塞引起腦中風，治療2個多月後才出院，家屬質疑卡丁車場設施有瑕疵與管理不當才造成陳男打滑受傷，控訴詹姓業者涉嫌業務過失重傷害；詹姓業偵訊時說，消費者使用卡丁車前必須經過車場人員解說、配備頭套、手套與安全帶，每場競速都限制只能16輛卡丁車同場，當天僅7輛車在車道符合規定，所有處理流程都依照標準程序進行。

桃檢指出，醫師診斷陳男因腦幹基底動脈栓塞引起腦中風，而栓子來源是基底動脈硬化斑塊，「應為自身性原因造成」，難以認定陳男腦中風原因與詹姓業者管理卡丁車場、車輛有何相關因果關係，因此予以詹姓業者不起訴處分。

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