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大甲媽搶轎衝突！《中天》記者遭圍毆「攝影機被打爆」　警：往死裡踹耶

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社會中心／綜合報導

搶轎爆衝突！大甲鎮瀾宮媽祖出巡遶境，8日深夜11時50分鑾轎進入彰化民生地下道，雖然警方早已在現場佈署300餘名警力維安，但仍爆發角頭搶轎鬥毆；其中《中天》陳姓記者為了拍攝畫面快步上前，但卻突然遭到十多人亂拳圍毆，甚至還有人出腳「往死裡踹」，混亂中就連攝影機也被砸壞，目前已經送往醫院治療，仍在觀察中。

據《ETtoday新聞雲》現場記者瞭解，當時是由鎮瀾宮董事長顏清標親自壓陣，扶送媽祖鑾轎通過民生地下道，但在將鑾轎交給中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂短短數分鐘後，現場卻突然爆起騷動，混亂中至少發生4起推擠衝突，霎時寶特瓶、空罐、酒瓶齊飛，還有搶轎陣頭飆罵三字經，叫囂嗆聲「呼死啦！」

▲▼大甲媽祖深夜遶境「民生地下道」　電視台記者被揮拳打爆。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲媽祖鑾轎通過民生地下道後，地方角頭為搶轎爆發激烈衝突。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化警分局指出，為避免搶轎衝突爆發，在大甲媽進入彰化前，早已在現場進駐300餘名警力及民防，甚至局長方仰寧還到場調動人力重新佈署，在11時50分前，大甲媽鑾轎行進都比往年順利，還提早1小時到達現場，堪稱是有史以來最快速通過的一次，怎料在張安樂接轎後，衝突瞬間引爆。

在混亂的過程中，不少民眾受傷，甚至還有警方遭辣椒水噴濺；凌晨12時30分許，《中天》駐彰化記者發現一名受傷信眾友人與醫護人員爆發口角，便扛著攝影機上前準備拍攝，但對方卻開口要他別拍，《中天》記者基於尊重原本也想往後退，但還來不及挪步，旋即就遭十多人湧上圍毆，眾人掄起拳頭朝著記者揮舞，甚至還有人抬腳猛踹，就連警方見狀上前攔阻也遭波及被打，驚呼「他們根本就是往死裡踹！」

《中天》記者遭毆後倒臥在地，攝影機還被2名陌生男子打落後當場砸爛，事後該名記者被送往秀傳醫院急救，雖然眼鏡被打到破裂、小腿也挫傷，但幸無生命危險，只是仍須留院觀察。目前警方在混亂後已經率先逮捕多人，現仍在偵訊釐清中。

▼混亂中《中天》記者為拍攝受傷民眾，遭到十多人群起圍毆。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼大甲媽祖深夜遶境「民生地下道」　電視台記者被揮拳打爆。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼大甲媽祖深夜遶境「民生地下道」　電視台記者被揮拳打爆。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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