快訊／標哥被「巴頭」原因曝光了！讓身障者鑽神轎底　求媽祖保祐

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽8日下午從烏日大肚橋進到彰化市，沿路受到信眾熱情的歡迎，混亂中一度造成推擠，大甲鎮瀾宮董事長被人小小巴了一下頭，其實是因為有2至3名坐在輪椅上的身障人士，希望能鑽神轎底以祈求媽祖保祐，警方與廟方都希望民眾切勿再誤傳。





▲大甲媽祖到，彰化信眾鑽轎底。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣警察局指出，事發當時，因有2至3名於輪椅上之身障人士，希望能鑽神轎底以祈求媽祖保祐，警方與大甲鎮瀾宮廟方為了完成這些身障者鑽神轎底的心願，當下要求轎班人員把神轎抬高，因為神轎抬高，造成原來抬轎及扶轎人士位子有些異動，因此發生短暫推擠，等到神轎經過這些身障人士輪椅之後，又恢復正常，接續給一般的民眾跪地鑽神轎底。

▲大甲媽祖到彰化遲到3小時，現場一團亂。（圖／記者唐詠絮攝）



至於縣長王惠美遭到推擠一事，也是因為信眾熱情相迎的緣故，縣警局呼籲大家要熱情支持媽祖遶境的宗教活動，不要有太過激情激烈的反應。

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎，顏清標親自扶轎進入彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

而為了晚間大甲媽祖鑾駕將進入「一級戰區」民生地下道，警方稍早佈署300多名警力，祭出鐵腕，網友將影片po上《彰化踢爆網》，許多人看了都為彰化警方豎起大拇指，大讚警方「身為人民保母，真是太辛苦了」。

▲大甲媽祖警方出動空拍機。（圖／記者唐詠絮翻攝）



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