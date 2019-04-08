大甲媽進「一級戰區」連標哥都被巴頭　民眾搶鑽轎腳推擠如暴動

▲大甲媽祖到彰化遲到3小時，現場一團亂，大甲鎮瀾宮董事長顏清標還被推巴了後腦杓。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽祖鑾轎8日進彰化，沿途的信眾夾道歡迎，原本下午1時許進入彰化市，結果遲到了將近3小時，到下午4時許才到，許多信徒都等在權亞石材等著要鑽轎腳，縣長王惠美在現場等了快2小時抬轎，人也擠爆現場了，等到縣長抬到轎不到1分鐘就換人，等到王惠美抬到轎不到1分鐘就換人，被擠到臉簡直都綠了。

請繼續往下閱讀...

▲大甲媽祖到彰化遲到3小時，現場一團亂，縣長奮力擠到轎前。

警察局副分局長一直在現場指揮，希望現場的群眾能夠理性平和，從大肚橋一直沿著中山路3段直行，大甲媽祖鑾轎就被群眾包圍，這一段路走了快1小時，到權亞石材公司時，先是顏清標抬轎、再是彰化市長林世賢，由縣長王惠美壓軸，顏清標在現場，混亂中還被人用手掌推巴了後腦杓，縣長王惠美抬轎時整個現場根本無法掌控，亂成一團，所幸無人受傷。

因為人太多現場混亂，許多民眾等著要鑽轎腳，還與抬轎的互推，顏清標還說希望不要再搶轎了，希望接下來的行程能夠平和，但許多信眾都說好了，等著晚上揪好友10點要到民生地下道看熱鬧，看來彰化警方晚上還有一場硬仗要打。

【其他新聞】



►跟隨大甲媽到彰化 談總統初選朱立倫笑著「六字」回應

►大甲媽到彰化 身障兒小琪聽到要去看媽祖娘娘就手足舞蹈