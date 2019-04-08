「打架帳算我身上」大甲媽進彰化暴動！顏清標被巴頭　怒追問：不是講好嗎

社會中心／台中報導

大甲鎮瀾宮媽祖起駕，為期9天8夜的遶境，8日下午4時從台中大肚橋進入彰化市區時，行程大延誤近3小時，董事長顏清標抬轎、縣長王惠美壓軸接轎後，突然有陣頭闖入要扛轎，混亂中連標哥都被巴頭，警方霹靂小組強勢架開，爆開激烈衝突，最後顏清標氣得大呼「啊不是講好了」勸大家不要打架「帳都算在我身上」！

大甲媽祖鑾轎8日前進彰化，原本下午1時就要到，結果遲到了近3小時，到下午4時許才到，從大肚橋一直沿著中山路3段直行，大批信徒在權亞石材等著鑽轎腳，包括彰化市長林世賢、前市長邱建富、縣長王惠美等人，這段路走了快1小時，好不容易到了權亞石材公司，先是顏清標抬轎，林世賢接手，最後由等了快2小時的王惠美接轎，結果抬轎不到1分鐘就換人。

▲大甲媽祖進彰化遲到3小時，引發暴動。（圖／記者唐詠絮攝，下同）



▲顏清標抬轎混亂中被巴頭，氣得追出去理論「不是說好了嗎」！

警察局副分局長一直在現場指揮，顏清標在現場，混亂中還被人用手掌推巴了後腦杓，王惠美抬轎時，媽祖鑾轎持續前進，突然有陣頭闖入作勢要扛轎，現場亂成一團幾乎失控，被霹靂小組員警架開，雙方一路推擠，不斷傳出三字經、五字經髒話。

顏清標氣得往外追惹事的陣頭人員理論，大聲喊說「啊不是講好了？」有信眾推測，本來有訂好接轎流程被他破壞，引起標哥不滿。他說，彰化人很熱情，大家要珍惜，被問到彰化動員警力比往年多，他則呼籲，拜媽祖是要拜平安、健康，「打架的帳都算在我身上！」