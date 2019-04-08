4/13連續2天粉樂音樂會　鄭宜農、李英宏攜手6組創作歌手演出



▲鄭宜農將在4/13「粉樂音樂會」演出。（圖／富邦藝術基金會提供，下同）

記者林育綾／台北報導

有「國際級戶外無牆美術館」之稱的粉樂町當代藝術展，今年不僅在台北信義區打造10座大型裝置藝術，在5月19日前都能欣賞，本週末4月13日、14日連續兩天更在香堤廣場舉辦「粉樂音樂會」，邀請李英宏、鄭宜農、黄玠等6組創作歌手接力演唱。而5月4日在四四南村也將有「粉樂親子秀」，邀民眾一起共度母親節。



▲演出名單中也有曾獲金馬獎最佳原創電影歌曲獎的李英宏。



▲正在籌備第5張個人創作專輯的黄玠將於4月14日演出。

請繼續往下閱讀...

「粉樂音樂會」將於4/13、4/14週末兩日在信義區香堤廣場舉辦，邀請到6組創作歌手接力演唱，有曾獲金馬獎最佳原創電影歌曲獎的李英宏、正在籌備第5張個人創作專輯的黄玠、於去年推出首張個人專輯《新的。人。事物》的柔米Zoomie，還有擁有獨特嗓音渲染力的小球（莊鵑瑛）、以詼諧歌詞道出現代人心聲的奇哥；而鄭宜農將會帶來5人完整樂團編制演出，透過音樂的激盪交流，與現場民眾度過充滿音樂能量的春日午後。

除此之外，粉樂町將於5月4日在四四南村舉辦一場「粉樂親子秀」，邀請民眾帶著媽媽或小孩，一同步上時尚伸展台，歡慶母親節，並將這最珍貴的一刻拍照留存下來。當天粉樂町也攜手邊緣工事一同舉辦市集，串連眾多創意團隊擺攤。



▲戶外的「粉樂町當代藝術展」打造10座大型裝置藝術，5月19日前在信義區開放民眾欣賞、互動。

另外在5月19日前，信義區的戶外「無牆美術館」也開放民眾欣賞，此次展覽力邀台灣與國外共8位藝術家，打造10座大型裝置藝術，今年的主題「席、息相關」，帶民眾思考自我和他人、座椅、空間及城市的關係，更加入了AR擴增實境元素，可以拍出特別的網美照。

►國際級「無牆美術館」信義區登場 2019粉樂町藝術展10大看點！

粉樂音樂會

時間：4月13日至14日15:30-18:00

地點：臺北信義區香堤大道廣場│臺北市信義區松壽路9號

演出名單：4.13（六）鄭宜農、奇哥、李英宏／4.14（日）柔米Zoomie、黃玠、小球（莊鵑瑛）