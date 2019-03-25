2019總統府音樂會卡司公布！鄭宜農、曾淑勤跨世代凱道演出



▲2019總統府音樂會今（25日）公布卡司。（圖／中華文化總會提供）



記者林育綾／台北報導

賣了多天關子，「2019總統府音樂會」表演名單在今（25日）公布，有獨立樂團和金曲卡司，包括鄭宜農、饒舌歌手李英宏、亂彈阿翔、原民歌手桑布伊等，《魯冰花》原唱歌手曾淑勤也會聯合上百位國小學童，帶來跨世代的演出。她表示魯冰花正逢30週年，跟總統府的百年建築也是一個美麗的呼應。此外音樂會也邀請指揮家楊智欽，率領國立交響樂團貫穿整場的演奏。



▲鄭宜農在記者會帶來療癒系歌聲，讓現場聽了如痴如醉。（圖／記者林育綾攝）



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「2019總統府音樂會」由中華文化總會舉辦，即將在4月6日晚間於總統府前凱達格蘭大道舉行。總統府音樂會源自於1991年，原名為介壽館音樂會，2001年才更名。不過在2011年停辦了5年，直到2016年重新復辦，除了呼應藝文界人士期待，並以「藝術性、公益性、多元性」為主軸。

文總也邀請了衛武營國家藝術文化中心簡文彬總監、台北流行音樂中心丁度嵐主任來擔任本次音樂會監製。而音樂會總監由金馬、金曲雙認證的電影配樂創作者李欣芸、柯智豪擔綱，為每首表演曲目重新編寫，賦予全新的詮釋。

總統府發言人張惇涵說，今年恰逢總統府建築落成100年，音樂會在總統府前的凱達格蘭大道舉辦，民眾可自由入場，也是想傳達「人民最大」的理念，開放這裡邀請民眾一同前來共襄盛舉。文總副秘書長李厚慶也說，這次2個小時的節目裡有許多的「跨界」，把不同的族群、不同的世代、不同的音樂性質，做巧妙地融合和呈現，都希望能讓大家感受到，某個時代有一首歌是你記憶中最深的，但也能相互融合在一起。



▲今年恰逢總統府建築落成100年，音樂會在總統府前舉辦，也是想傳達「人民最大」的理念。

今年音樂會由「地之美」、「人之美」、「心之美」三段主題串連，其中「地之美」表演者包括：原民歌手桑布伊、亂彈阿翔。「人之美」包括曾淑勤聯合永安、惠文國小上百位學童演出，還有微笑唸歌團、李英宏 aka DJ Didilong、栢樂座，國民天后王彩樺與三牲獻藝、國防部心理作戰第五中隊聯合演出，還有林生祥老師帶領的生祥樂隊，以及陳宏豪、紀曉君、吳昊恩。而「心之美」將有蔡振南與獨立樂團法蘭黛帶來跨世代演出，加上鄭宜農帶來療癒爆表的歌聲，還有滅火器樂團。



▲《魯冰花》原唱歌手曾淑勤也將會與上百位國小學童，帶來跨世代的演出。



6日當天上午10:00至下午16:30，在總統府周邊的懷寧街、寶慶路口，也將舉辦「一日台灣：島嶼物產市集」，將結合台灣本土小農販賣生菜蔬果、農產品、手作、餐飲等，也有部分藝文團體加入，共計80個攤位有吃有玩，文總邀請民眾在白天就能到總統府一帶走走，還能參與周邊杜鵑花季活動，在4日至7日連續四天的「城南有意思」，期望帶給大家不一樣的春假。

2019總統府音樂會

日期時間：4月6日19:00-21:00

地點：凱達格蘭大道

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